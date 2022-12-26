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الأمن العام يستعرض في مقطع فيديو عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض، رجل وامرأتَيْن؛ ارتكبوا قضايا جنائية، تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح.

وأورد المقطع القبض على مقيم ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في جدة؛ ترصدا أحد عملاء البنوك، وكسرا زجاج مركبته بعد توقُّفها في مكان عام، وسرقا مئة ألف ريال بداخلها.

كما تضمَّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيم من الجنسية الصومالية في القصيم؛ آوى 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن وثلاثة مقيمين ومخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطن في جازان؛ استخدم مركبته في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود متنكرين في زي نسائي. كما تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية في المدينة المنورة؛ جمعوا أموالاً، وهرَّبوها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وبيَّن المقطع عملية القبض على أربعة مواطنين في القصيم؛ أتلفوا جهاز رصد آلي "ساهر" في أحد الطرق العامة.

كما كشف مقطع الفيديو القبض على مواطن في الخرج؛ ارتكب حادثة سطو على متجر، واستولى على مبلغ مالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يستعرض في مقطع فيديو عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض، رجل وامرأتَيْن؛ ارتكبوا قضايا جنائية، تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح.

وأورد المقطع القبض على مقيم ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في جدة؛ ترصدا أحد عملاء البنوك، وكسرا زجاج مركبته بعد توقُّفها في مكان عام، وسرقا مئة ألف ريال بداخلها.

كما تضمَّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيم من الجنسية الصومالية في القصيم؛ آوى 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن وثلاثة مقيمين ومخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطن في جازان؛ استخدم مركبته في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود متنكرين في زي نسائي. كما تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية في المدينة المنورة؛ جمعوا أموالاً، وهرَّبوها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وبيَّن المقطع عملية القبض على أربعة مواطنين في القصيم؛ أتلفوا جهاز رصد آلي "ساهر" في أحد الطرق العامة.

كما كشف مقطع الفيديو القبض على مواطن في الخرج؛ ارتكب حادثة سطو على متجر، واستولى على مبلغ مالي.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
08:27 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:42 AM

الأمن العام يستعرض في مقطع فيديو عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
2,764

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض، رجل وامرأتَيْن؛ ارتكبوا قضايا جنائية، تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح.

وأورد المقطع القبض على مقيم ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في جدة؛ ترصدا أحد عملاء البنوك، وكسرا زجاج مركبته بعد توقُّفها في مكان عام، وسرقا مئة ألف ريال بداخلها.

كما تضمَّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيم من الجنسية الصومالية في القصيم؛ آوى 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن وثلاثة مقيمين ومخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطن في جازان؛ استخدم مركبته في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود متنكرين في زي نسائي. كما تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية في المدينة المنورة؛ جمعوا أموالاً، وهرَّبوها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وبيَّن المقطع عملية القبض على أربعة مواطنين في القصيم؛ أتلفوا جهاز رصد آلي "ساهر" في أحد الطرق العامة.

كما كشف مقطع الفيديو القبض على مواطن في الخرج؛ ارتكب حادثة سطو على متجر، واستولى على مبلغ مالي.

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