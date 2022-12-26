غرة العام الجديد.. "السعدون العقارية" تقيم مزاد أرض اللؤلؤ في جدة

تواصل أعمال التصفية بأعلى معايير الجودة تعزيزًا لـ"ثقة المستفيدين"

واصلت شركة السعدون العقارية إقامة مزاداتها العلنية التي تنفذ بها أعمال التصفية لعقارات المستفيدين على أعلى معايير الجودة والإتقان، بما يتواءم مع ما هو مطبق في عالم المزادات، ويحقق الغبطة لذوي الشأن؛ وهو ما عزز ثقة المستفيدين بشركة السعدون العقارية التي تعمل على قسمة إيرادات المبيعات بين المستفيدين حسب نصابهم الشرعي.

يُذكر أن "السعدون" ستقيم مزاد أرض اللؤلؤ يوم السبت بمدينة جدة عصرًا بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م.