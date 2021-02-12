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إصابات يومية.. الولايات المتحدة تسجِّل 102.004 حالات بكورونا

و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 102.004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 27.229.862 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473.699 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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إصابات يومية.. الولايات المتحدة تسجِّل 102.004 حالات بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 102.004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 27.229.862 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473.699 وفاة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
11:04 PM

إصابات يومية.. الولايات المتحدة تسجِّل 102.004 حالات بكورونا

و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 102.004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 27.229.862 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473.699 وفاة.

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