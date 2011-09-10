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قدمها "السحيمي".. كلية الاتصالات بالرياض تنظم ورشة عمل للصم

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في قسم التقنية الخاصة، اليوم، ورشة عمل للدكتور بدر بن ناصر السحيمي، مدير برنامج الصم في جامعة الملك سعود، في القاعة الجديدة بمبنى 15 بالكلية .

ورحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالدكتور بدر السحيمي وشكره على تلبية الدعوة.

وتحدث السحيمي عن الطرق الحديثة للتعامل مع فئة الصم، وأوضح الفرق بين الأصم وضعاف السمع والأصم والأبكم، مشيرًا إلى أن الأصم هو الشخص الذي لديه مشكلة في جهاز السمع تؤدي إلى فقدان سمع، وبالتالي تؤثر على قدرته على سماع الأصوات، وتكون لديه مشكلة في أعضاء جهاز السمع، كأن يكون خلل اتصالي أو خلل عصبي وتكون أعضاء إنتاج الكلام لديه سليمة، وهذا الخلل يؤثر على قدرته على سماع الأصوات والخلل الاتصالي، يمكن علاجه من خلال التدخل الطبي، أما الأبكم فهو الشخص الذي يعاني من مشاكل في أعضاء إنتاج الكلام أو خلل في مراكز إنتاج الكلام في الدماغ، ولكن يكون جهاز السمع لديه سليمًا وتكون المشكلة لديه في النطق ويمكن التدخل للتغلب على المشكلة من خلال التأهيل وعلاج النطق لدى الشخص.

وأكد الدكتور السحيمي أن المسمى الصحيح لفئة الصم هو ذوي الإعاقة والذي اعتمد بقرار سامٍ كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- في الوقت الذي أقر من 170 دولة في منظمة الأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء النقاش والحوار مع أعضاء هيئة التدريب بالكلية.

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قدمها "السحيمي".. كلية الاتصالات بالرياض تنظم ورشة عمل للصم
سبق

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في قسم التقنية الخاصة، اليوم، ورشة عمل للدكتور بدر بن ناصر السحيمي، مدير برنامج الصم في جامعة الملك سعود، في القاعة الجديدة بمبنى 15 بالكلية .

ورحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالدكتور بدر السحيمي وشكره على تلبية الدعوة.

وتحدث السحيمي عن الطرق الحديثة للتعامل مع فئة الصم، وأوضح الفرق بين الأصم وضعاف السمع والأصم والأبكم، مشيرًا إلى أن الأصم هو الشخص الذي لديه مشكلة في جهاز السمع تؤدي إلى فقدان سمع، وبالتالي تؤثر على قدرته على سماع الأصوات، وتكون لديه مشكلة في أعضاء جهاز السمع، كأن يكون خلل اتصالي أو خلل عصبي وتكون أعضاء إنتاج الكلام لديه سليمة، وهذا الخلل يؤثر على قدرته على سماع الأصوات والخلل الاتصالي، يمكن علاجه من خلال التدخل الطبي، أما الأبكم فهو الشخص الذي يعاني من مشاكل في أعضاء إنتاج الكلام أو خلل في مراكز إنتاج الكلام في الدماغ، ولكن يكون جهاز السمع لديه سليمًا وتكون المشكلة لديه في النطق ويمكن التدخل للتغلب على المشكلة من خلال التأهيل وعلاج النطق لدى الشخص.

وأكد الدكتور السحيمي أن المسمى الصحيح لفئة الصم هو ذوي الإعاقة والذي اعتمد بقرار سامٍ كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- في الوقت الذي أقر من 170 دولة في منظمة الأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء النقاش والحوار مع أعضاء هيئة التدريب بالكلية.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
02:25 PM

قدمها "السحيمي".. كلية الاتصالات بالرياض تنظم ورشة عمل للصم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في قسم التقنية الخاصة، اليوم، ورشة عمل للدكتور بدر بن ناصر السحيمي، مدير برنامج الصم في جامعة الملك سعود، في القاعة الجديدة بمبنى 15 بالكلية .

ورحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالدكتور بدر السحيمي وشكره على تلبية الدعوة.

وتحدث السحيمي عن الطرق الحديثة للتعامل مع فئة الصم، وأوضح الفرق بين الأصم وضعاف السمع والأصم والأبكم، مشيرًا إلى أن الأصم هو الشخص الذي لديه مشكلة في جهاز السمع تؤدي إلى فقدان سمع، وبالتالي تؤثر على قدرته على سماع الأصوات، وتكون لديه مشكلة في أعضاء جهاز السمع، كأن يكون خلل اتصالي أو خلل عصبي وتكون أعضاء إنتاج الكلام لديه سليمة، وهذا الخلل يؤثر على قدرته على سماع الأصوات والخلل الاتصالي، يمكن علاجه من خلال التدخل الطبي، أما الأبكم فهو الشخص الذي يعاني من مشاكل في أعضاء إنتاج الكلام أو خلل في مراكز إنتاج الكلام في الدماغ، ولكن يكون جهاز السمع لديه سليمًا وتكون المشكلة لديه في النطق ويمكن التدخل للتغلب على المشكلة من خلال التأهيل وعلاج النطق لدى الشخص.

وأكد الدكتور السحيمي أن المسمى الصحيح لفئة الصم هو ذوي الإعاقة والذي اعتمد بقرار سامٍ كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- في الوقت الذي أقر من 170 دولة في منظمة الأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء النقاش والحوار مع أعضاء هيئة التدريب بالكلية.

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