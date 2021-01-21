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وزير النقل يكرم السعوديين والسعوديات المتميزين في تطبيقات توجيه مركبات الأجرة

كرم وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الخميس 21 يناير 2021 في مقر الوزارة عدداً من السعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات، بالإضافة إلى شركاء النجاح من الشركات العاملة في هذا النشاط الحيوي والاستراتيجي، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح ونائب الرئيس للنقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، وعدد من قيادات المنشآت المتميزة في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات.

وفي هذا الصدد صرح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر أن ما تحقق اليوم من نجاحات وإنجازات في كافة المجالات ولاسيما مجال النقل هو امتداد لاهتمام و حرص حكومتنا الرشيدة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله- في توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في فتح المجال للمواطنين والمواطنات للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، وأضاف معاليه أننا نهدف إلى استثمار طاقاتنا الشبابية من أبناء وبنات هذا الوطن وجعلهم شركاء في تنمية وتطوير خدمات وأنشطة النقل لاسيما تطبيقات نقل الركاب، حيث يعد من الأنشطة الواعدة في السوق السعودي، مؤكداً على أهمية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وذات الميز النسبية كالاقتصاد التشاركي وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي بما ينعكس جودة على الخدمات المقدمة في قطاع النقل ورفاهية المواطن.

وزير النقل صالح الجاسر وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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وزير النقل يكرم السعوديين والسعوديات المتميزين في تطبيقات توجيه مركبات الأجرة
سبق

كرم وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الخميس 21 يناير 2021 في مقر الوزارة عدداً من السعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات، بالإضافة إلى شركاء النجاح من الشركات العاملة في هذا النشاط الحيوي والاستراتيجي، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح ونائب الرئيس للنقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، وعدد من قيادات المنشآت المتميزة في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات.

وفي هذا الصدد صرح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر أن ما تحقق اليوم من نجاحات وإنجازات في كافة المجالات ولاسيما مجال النقل هو امتداد لاهتمام و حرص حكومتنا الرشيدة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله- في توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في فتح المجال للمواطنين والمواطنات للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، وأضاف معاليه أننا نهدف إلى استثمار طاقاتنا الشبابية من أبناء وبنات هذا الوطن وجعلهم شركاء في تنمية وتطوير خدمات وأنشطة النقل لاسيما تطبيقات نقل الركاب، حيث يعد من الأنشطة الواعدة في السوق السعودي، مؤكداً على أهمية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وذات الميز النسبية كالاقتصاد التشاركي وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي بما ينعكس جودة على الخدمات المقدمة في قطاع النقل ورفاهية المواطن.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:29 PM

وزير النقل يكرم السعوديين والسعوديات المتميزين في تطبيقات توجيه مركبات الأجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الخميس 21 يناير 2021 في مقر الوزارة عدداً من السعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات، بالإضافة إلى شركاء النجاح من الشركات العاملة في هذا النشاط الحيوي والاستراتيجي، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح ونائب الرئيس للنقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، وعدد من قيادات المنشآت المتميزة في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات.

وفي هذا الصدد صرح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر أن ما تحقق اليوم من نجاحات وإنجازات في كافة المجالات ولاسيما مجال النقل هو امتداد لاهتمام و حرص حكومتنا الرشيدة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله- في توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في فتح المجال للمواطنين والمواطنات للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، وأضاف معاليه أننا نهدف إلى استثمار طاقاتنا الشبابية من أبناء وبنات هذا الوطن وجعلهم شركاء في تنمية وتطوير خدمات وأنشطة النقل لاسيما تطبيقات نقل الركاب، حيث يعد من الأنشطة الواعدة في السوق السعودي، مؤكداً على أهمية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وذات الميز النسبية كالاقتصاد التشاركي وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي بما ينعكس جودة على الخدمات المقدمة في قطاع النقل ورفاهية المواطن.

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