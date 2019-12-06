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لإنقاذ حياة البشر.. تقنية ثورية تعرض مقاطع فيديو لا تسجلها الكاميرات

تستخدم "الظلال" وتتنبأ بحركات الكتل والأشياء وتعرف سرعتها وخطورتها

ابتكر باحثون في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، تقنية جديدة تستخدم "الظلال" لعرض مقاطع فيديو لا تسجلها الكاميرات.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "تلك التقنية سيستخدمها الباحثون في تطوير تقنيات جديدة تمنح السيارات ذاتية القيادة قدرات أكبر على توقّع أي أحداث مفاجئة قبل وقوعها بفترة مناسبة".

وستمكّن تلك التقنية الثوريةُ السياراتِ ذاتية القيادة من إيقاف نفسها بنفسها؛ حتى لو كانت الزاوية التي يأتي منها الخطر غير مغطاة بصورة كاملة من كاميرات المراقبة.

وطوّر الباحثون "كاميرا الظلال"، التي يمكن أن تعمل وفق خوارزمية تُعيد إنشاء مقاطع فيديو لما يحدث خلف الظلال.

وتتنبأ الخوارزمية الجديدة بتحركات الكتل والأشياء من خلال الظلال، وتتعرف على ماهيتها وسرعتها ومدى خطورتها ومسارها.

وأشار المركز البحثي إلى أن ذلك الأمر -حتى الآن- لا يزال قيد الدراسة والتطوير، وبعد تجربته بصورة كاملة؛ سيتم دعم الشركات المصنّعة للسيارات ذاتية القيادة به؛ لجعلها أكثر حساسية وقدرة على مواجهة أي ظروف أو مخاطر يمكنها أن تنقذ حياة البشر.

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لإنقاذ حياة البشر.. تقنية ثورية تعرض مقاطع فيديو لا تسجلها الكاميرات
سبق

ابتكر باحثون في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، تقنية جديدة تستخدم "الظلال" لعرض مقاطع فيديو لا تسجلها الكاميرات.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "تلك التقنية سيستخدمها الباحثون في تطوير تقنيات جديدة تمنح السيارات ذاتية القيادة قدرات أكبر على توقّع أي أحداث مفاجئة قبل وقوعها بفترة مناسبة".

وستمكّن تلك التقنية الثوريةُ السياراتِ ذاتية القيادة من إيقاف نفسها بنفسها؛ حتى لو كانت الزاوية التي يأتي منها الخطر غير مغطاة بصورة كاملة من كاميرات المراقبة.

وطوّر الباحثون "كاميرا الظلال"، التي يمكن أن تعمل وفق خوارزمية تُعيد إنشاء مقاطع فيديو لما يحدث خلف الظلال.

وتتنبأ الخوارزمية الجديدة بتحركات الكتل والأشياء من خلال الظلال، وتتعرف على ماهيتها وسرعتها ومدى خطورتها ومسارها.

وأشار المركز البحثي إلى أن ذلك الأمر -حتى الآن- لا يزال قيد الدراسة والتطوير، وبعد تجربته بصورة كاملة؛ سيتم دعم الشركات المصنّعة للسيارات ذاتية القيادة به؛ لجعلها أكثر حساسية وقدرة على مواجهة أي ظروف أو مخاطر يمكنها أن تنقذ حياة البشر.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
08:00 PM

لإنقاذ حياة البشر.. تقنية ثورية تعرض مقاطع فيديو لا تسجلها الكاميرات

تستخدم "الظلال" وتتنبأ بحركات الكتل والأشياء وتعرف سرعتها وخطورتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ابتكر باحثون في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، تقنية جديدة تستخدم "الظلال" لعرض مقاطع فيديو لا تسجلها الكاميرات.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "تلك التقنية سيستخدمها الباحثون في تطوير تقنيات جديدة تمنح السيارات ذاتية القيادة قدرات أكبر على توقّع أي أحداث مفاجئة قبل وقوعها بفترة مناسبة".

وستمكّن تلك التقنية الثوريةُ السياراتِ ذاتية القيادة من إيقاف نفسها بنفسها؛ حتى لو كانت الزاوية التي يأتي منها الخطر غير مغطاة بصورة كاملة من كاميرات المراقبة.

وطوّر الباحثون "كاميرا الظلال"، التي يمكن أن تعمل وفق خوارزمية تُعيد إنشاء مقاطع فيديو لما يحدث خلف الظلال.

وتتنبأ الخوارزمية الجديدة بتحركات الكتل والأشياء من خلال الظلال، وتتعرف على ماهيتها وسرعتها ومدى خطورتها ومسارها.

وأشار المركز البحثي إلى أن ذلك الأمر -حتى الآن- لا يزال قيد الدراسة والتطوير، وبعد تجربته بصورة كاملة؛ سيتم دعم الشركات المصنّعة للسيارات ذاتية القيادة به؛ لجعلها أكثر حساسية وقدرة على مواجهة أي ظروف أو مخاطر يمكنها أن تنقذ حياة البشر.

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