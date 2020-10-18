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الأمين العام لمجلس التعاون يدين عملية الطعن الإرهابية التي وقعت في باريس

أكّد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه أشكاله وصوره كافة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف؛ عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية الفرنسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكّد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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الأمين العام لمجلس التعاون يدين عملية الطعن الإرهابية التي وقعت في باريس
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف؛ عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية الفرنسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكّد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
11:07 AM

الأمين العام لمجلس التعاون يدين عملية الطعن الإرهابية التي وقعت في باريس

أكّد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه أشكاله وصوره كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف؛ عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية الفرنسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكّد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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