تنطلق فعاليات وبرامج شتاء درب زبيدة مع مطلع العام الميلادي الجديد 2022، الذي أعلنت عنه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، كوجهة سياحية قادمة في شمال المملكة؛ كونها تعد ذات أهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي ومكانتها التاريخية. وتشتمل الفعاليات على مسارح وعروض فلكلورية وأمسيات شعرية ومتحف وألعاب تفاعلية. كما يتم تنظيم فعالية "اكتشف الأصالة" التي تسلط الضوء على أهم القصور مثل قصر لينة والآبار والدروب والآثار التاريخية عبر رحلات ومسارات محددة، إلى جانب تخصيص منطقة لعربات الطعام.

رفحاء.. لينة على موعد مع انطلاق شتاء درب زبيدة في 2022 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-23 تنطلق فعاليات وبرامج شتاء درب زبيدة مع مطلع العام الميلادي الجديد 2022، الذي أعلنت عنه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، كوجهة سياحية قادمة في شمال المملكة؛ كونها تعد ذات أهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي ومكانتها التاريخية.



وتشتمل الفعاليات على مسارح وعروض فلكلورية وأمسيات شعرية ومتحف وألعاب تفاعلية.



كما يتم تنظيم فعالية "اكتشف الأصالة" التي تسلط الضوء على أهم القصور مثل قصر لينة والآبار والدروب والآثار التاريخية عبر رحلات ومسارات محددة، إلى جانب تخصيص منطقة لعربات الطعام.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 05:26 PM

رفحاء.. لينة على موعد مع انطلاق شتاء درب زبيدة في 2022 تتمتع بأهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي ومكانتها التاريخية





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تنطلق فعاليات وبرامج شتاء درب زبيدة مع مطلع العام الميلادي الجديد 2022، الذي أعلنت عنه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، كوجهة سياحية قادمة في شمال المملكة؛ كونها تعد ذات أهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي ومكانتها التاريخية.



وتشتمل الفعاليات على مسارح وعروض فلكلورية وأمسيات شعرية ومتحف وألعاب تفاعلية.



كما يتم تنظيم فعالية "اكتشف الأصالة" التي تسلط الضوء على أهم القصور مثل قصر لينة والآبار والدروب والآثار التاريخية عبر رحلات ومسارات محددة، إلى جانب تخصيص منطقة لعربات الطعام.