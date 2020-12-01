مرور الباحة يحذّر قائدي المركبات من الضباب الكثيف

قال: تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة

حذّر مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي؛ قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف، مؤكداً أن رجال مرور المنطقة يوجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.