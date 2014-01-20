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أمير الجوف يتفقد جمرك الحديثة للتأكد من تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين

اطلع على حجم الحركة والتجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ومراحل إنهاء الإجراءات

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف اليوم، جمرك منفذ الحديثة الحدودي، واستمع خلال الجولة التفقدية لشرح من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، الذي أوضح حجم الحركة داخل الجمرك، سواء من الركاب القادمين والمغادرين أو البضائع التي يتم فسحها عبر المنفذ، والتي تخص السوق السعودية أو التي تتجه إلى دول الخليج.

بعد ذلك, قام أمير منطقة الجوف بجولة داخل ساحات ومرافق المنفذ، مطلعاً على التجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ومراحل إنهاء الإجراءات الجمركية في كل من قسمي الركاب والشحن.

كما زار المعرض المقام من جمرك الحديثة, الذي يضم أنواع وأساليب التهريب التي يستخدمها ضعاف النفوس ومهارة رجال الجمارك في كشف تلك الأساليب، فيما شاهد عرضاً عن الوسائل الحية.

وقال الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعد جولته: "نطمح من هذه الزيارات الوقوف والتأكد من تكامل الخدمات المقدمة للمواطن أين ما كان، وهذا أمر يأتي على رأس قائمة أولويات القيادة الرشيدة".

كما أعرب عن شكره للجهود التي قام بها الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال توليه إمارة المنطقة.

ونوّه أمير الجوف بالجهود التي يقوم بها رجال الجمارك في صد محاولات إدخال الممنوعات إلى أرض المملكة من قِبل ضعاف النفوس، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه البلاد.

وقد رافق الأمير خلال الجولة، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يتفقد جمرك الحديثة للتأكد من تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين
سبق

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف اليوم، جمرك منفذ الحديثة الحدودي، واستمع خلال الجولة التفقدية لشرح من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، الذي أوضح حجم الحركة داخل الجمرك، سواء من الركاب القادمين والمغادرين أو البضائع التي يتم فسحها عبر المنفذ، والتي تخص السوق السعودية أو التي تتجه إلى دول الخليج.

بعد ذلك, قام أمير منطقة الجوف بجولة داخل ساحات ومرافق المنفذ، مطلعاً على التجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ومراحل إنهاء الإجراءات الجمركية في كل من قسمي الركاب والشحن.

كما زار المعرض المقام من جمرك الحديثة, الذي يضم أنواع وأساليب التهريب التي يستخدمها ضعاف النفوس ومهارة رجال الجمارك في كشف تلك الأساليب، فيما شاهد عرضاً عن الوسائل الحية.

وقال الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعد جولته: "نطمح من هذه الزيارات الوقوف والتأكد من تكامل الخدمات المقدمة للمواطن أين ما كان، وهذا أمر يأتي على رأس قائمة أولويات القيادة الرشيدة".

كما أعرب عن شكره للجهود التي قام بها الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال توليه إمارة المنطقة.

ونوّه أمير الجوف بالجهود التي يقوم بها رجال الجمارك في صد محاولات إدخال الممنوعات إلى أرض المملكة من قِبل ضعاف النفوس، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه البلاد.

وقد رافق الأمير خلال الجولة، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, وعدد من المسؤولين.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
05:18 PM

أمير الجوف يتفقد جمرك الحديثة للتأكد من تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين

اطلع على حجم الحركة والتجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ومراحل إنهاء الإجراءات

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
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تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف اليوم، جمرك منفذ الحديثة الحدودي، واستمع خلال الجولة التفقدية لشرح من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، الذي أوضح حجم الحركة داخل الجمرك، سواء من الركاب القادمين والمغادرين أو البضائع التي يتم فسحها عبر المنفذ، والتي تخص السوق السعودية أو التي تتجه إلى دول الخليج.

بعد ذلك, قام أمير منطقة الجوف بجولة داخل ساحات ومرافق المنفذ، مطلعاً على التجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ومراحل إنهاء الإجراءات الجمركية في كل من قسمي الركاب والشحن.

كما زار المعرض المقام من جمرك الحديثة, الذي يضم أنواع وأساليب التهريب التي يستخدمها ضعاف النفوس ومهارة رجال الجمارك في كشف تلك الأساليب، فيما شاهد عرضاً عن الوسائل الحية.

وقال الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعد جولته: "نطمح من هذه الزيارات الوقوف والتأكد من تكامل الخدمات المقدمة للمواطن أين ما كان، وهذا أمر يأتي على رأس قائمة أولويات القيادة الرشيدة".

كما أعرب عن شكره للجهود التي قام بها الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال توليه إمارة المنطقة.

ونوّه أمير الجوف بالجهود التي يقوم بها رجال الجمارك في صد محاولات إدخال الممنوعات إلى أرض المملكة من قِبل ضعاف النفوس، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه البلاد.

وقد رافق الأمير خلال الجولة، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, وعدد من المسؤولين.

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