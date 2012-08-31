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"الشؤون الإسلامية" تبحث التعاون مع "الإسكان" و"السجون"

وفق رؤية المملكة 2030

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحرثي، في مكتبه بمقر الفرع، اليوم، الإثنين، بمدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس محمد بن سليمان السويل.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يخدم بيوت الله وفق رؤية المملكة 2030، والبرامج الدعوية والتوعوية والدروس العلمية التي يقدمها دعاة الفرع لنزلاء سجون المنطقة.

ومن جهة أخرى، التقى الدكتور هاني الحارثي، اليوم، بمدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجون بالمنطقة، المقدم محمد بن عطية المالكي.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تبحث التعاون مع "الإسكان" و"السجون"
سبق

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحرثي، في مكتبه بمقر الفرع، اليوم، الإثنين، بمدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس محمد بن سليمان السويل.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يخدم بيوت الله وفق رؤية المملكة 2030، والبرامج الدعوية والتوعوية والدروس العلمية التي يقدمها دعاة الفرع لنزلاء سجون المنطقة.

ومن جهة أخرى، التقى الدكتور هاني الحارثي، اليوم، بمدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجون بالمنطقة، المقدم محمد بن عطية المالكي.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:59 PM

"الشؤون الإسلامية" تبحث التعاون مع "الإسكان" و"السجون"

وفق رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحرثي، في مكتبه بمقر الفرع، اليوم، الإثنين، بمدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس محمد بن سليمان السويل.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يخدم بيوت الله وفق رؤية المملكة 2030، والبرامج الدعوية والتوعوية والدروس العلمية التي يقدمها دعاة الفرع لنزلاء سجون المنطقة.

ومن جهة أخرى، التقى الدكتور هاني الحارثي، اليوم، بمدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجون بالمنطقة، المقدم محمد بن عطية المالكي.

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