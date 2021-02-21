النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يُجْهِز على 215 بريطانياً في يوم واحد

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 4.115.509

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 9.834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأضافت أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت 4.115.509 إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 12057 حالة، وفي 19 فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 215 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120580 متوفى.


ويمثل هذا العدد كذلك تراجعاً لمؤشر الوفيات حيث سبق أن بلغ يوم 18 فبراير 454 حالة، وفي 19 فبراير 533، وفي 20 فبراير 445.


الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يُجْهِز على 215 بريطانياً في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 9.834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأضافت أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت 4.115.509 إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 12057 حالة، وفي 19 فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 215 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120580 متوفى.


ويمثل هذا العدد كذلك تراجعاً لمؤشر الوفيات حيث سبق أن بلغ يوم 18 فبراير 454 حالة، وفي 19 فبراير 533، وفي 20 فبراير 445.


21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
09:19 PM

"كورونا" يُجْهِز على 215 بريطانياً في يوم واحد

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 4.115.509

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
439

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 9.834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأضافت أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت 4.115.509 إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 12057 حالة، وفي 19 فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 215 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120580 متوفى.


ويمثل هذا العدد كذلك تراجعاً لمؤشر الوفيات حيث سبق أن بلغ يوم 18 فبراير 454 حالة، وفي 19 فبراير 533، وفي 20 فبراير 445.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,672
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة