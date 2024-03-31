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"تعاوني أجياد" يخدم ما يقارب 500 ألف مستفيد خلال 6 أشهر

قدّم أكثر من 20 برنامجًا دعويًّا.. للمعتمرين والجاليات المقيمة بمكة

استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، التقرير نصف السنوي من العام الحالي 1440هـ؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة أكثر من 486.156 مستفيدًا من المعتمرين وسكان منطقة الحرم والجاليات المقيمة فيها.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن المكتب قدّم خلال النصف الأول من السنة الحالية قرابة (20) برنامجًا دعويًّا، أبرزها المحاضرات الإيمانية والدروس الأسبوعية واليوم الدعوي والمسابقات الثقافية، وترجمة الخطب، واللقاءات التطويرية، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 15 لغة عالمية، وتوزيع عدد من المواد الدعوية.

يُذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأجياد يقدم برامجه للحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي والجاليات المقيمة فيها، بإشراف مباشر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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"تعاوني أجياد" يخدم ما يقارب 500 ألف مستفيد خلال 6 أشهر
سبق

استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، التقرير نصف السنوي من العام الحالي 1440هـ؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة أكثر من 486.156 مستفيدًا من المعتمرين وسكان منطقة الحرم والجاليات المقيمة فيها.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن المكتب قدّم خلال النصف الأول من السنة الحالية قرابة (20) برنامجًا دعويًّا، أبرزها المحاضرات الإيمانية والدروس الأسبوعية واليوم الدعوي والمسابقات الثقافية، وترجمة الخطب، واللقاءات التطويرية، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 15 لغة عالمية، وتوزيع عدد من المواد الدعوية.

يُذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأجياد يقدم برامجه للحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي والجاليات المقيمة فيها، بإشراف مباشر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:08 AM

"تعاوني أجياد" يخدم ما يقارب 500 ألف مستفيد خلال 6 أشهر

قدّم أكثر من 20 برنامجًا دعويًّا.. للمعتمرين والجاليات المقيمة بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، التقرير نصف السنوي من العام الحالي 1440هـ؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة أكثر من 486.156 مستفيدًا من المعتمرين وسكان منطقة الحرم والجاليات المقيمة فيها.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن المكتب قدّم خلال النصف الأول من السنة الحالية قرابة (20) برنامجًا دعويًّا، أبرزها المحاضرات الإيمانية والدروس الأسبوعية واليوم الدعوي والمسابقات الثقافية، وترجمة الخطب، واللقاءات التطويرية، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 15 لغة عالمية، وتوزيع عدد من المواد الدعوية.

يُذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأجياد يقدم برامجه للحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي والجاليات المقيمة فيها، بإشراف مباشر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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