النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا.. اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس

"حمزة" دعا وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، اليوم الأحد، إن مجهولين اختطفوا الناشط الحقوقي ورئيس مفوضية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس، جمال عدس، في ظروف غامضة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وتفصيلاً، أوضح حمزة أنه تم فقدان الاتصال بالناشط جمال عدس منذ مساء أمس السبت، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس قبل الساعة الواحدة ظهراً، مضيفاً أنه حتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً، حسب العربية نت.


ودعا حمزة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، محمّلاً مسؤولية سلامته إلى الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكداً أن تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بمدينة طرابلس، مؤشر على استمرار تردي الأوضاع الأمنية والفراغ الأمني بالعاصمة وضواحيها.

وتقع العاصمة طرابلس تحت سيطرة عشرات الميليشيات المسلحة المتنافسة، التي تعدّ واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليبيا.. اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس
سبق

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، اليوم الأحد، إن مجهولين اختطفوا الناشط الحقوقي ورئيس مفوضية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس، جمال عدس، في ظروف غامضة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وتفصيلاً، أوضح حمزة أنه تم فقدان الاتصال بالناشط جمال عدس منذ مساء أمس السبت، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس قبل الساعة الواحدة ظهراً، مضيفاً أنه حتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً، حسب العربية نت.


ودعا حمزة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، محمّلاً مسؤولية سلامته إلى الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكداً أن تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بمدينة طرابلس، مؤشر على استمرار تردي الأوضاع الأمنية والفراغ الأمني بالعاصمة وضواحيها.

وتقع العاصمة طرابلس تحت سيطرة عشرات الميليشيات المسلحة المتنافسة، التي تعدّ واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
11:36 PM

ليبيا.. اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس

"حمزة" دعا وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
87

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، اليوم الأحد، إن مجهولين اختطفوا الناشط الحقوقي ورئيس مفوضية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس، جمال عدس، في ظروف غامضة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وتفصيلاً، أوضح حمزة أنه تم فقدان الاتصال بالناشط جمال عدس منذ مساء أمس السبت، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس قبل الساعة الواحدة ظهراً، مضيفاً أنه حتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً، حسب العربية نت.


ودعا حمزة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، محمّلاً مسؤولية سلامته إلى الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكداً أن تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بمدينة طرابلس، مؤشر على استمرار تردي الأوضاع الأمنية والفراغ الأمني بالعاصمة وضواحيها.

وتقع العاصمة طرابلس تحت سيطرة عشرات الميليشيات المسلحة المتنافسة، التي تعدّ واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,607
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,677
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,889

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة