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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا.. 504 حالات وفاة و24150 إصابة جديدة بكورونا

قالت: 10.8 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر.

وصلت حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة، اليوم، مقابل 447 أمس السبت.

وأضاف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد حالات الشفاء زاد بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، حسب بيانات المركز، فإن 10.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 3851 حالة مقابل 5452 في الإحصائية السابقة، في حين زاد عدد الوفيات اليومية حالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وتحافظ معدلات الإصابة بالفيروس في بطرسبورغ على استقرارها منذ أسابيع عند مستوى ما بين 3.7 و3.8 ألف حالة يومياً.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. 504 حالات وفاة و24150 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر.

وصلت حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة، اليوم، مقابل 447 أمس السبت.

وأضاف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد حالات الشفاء زاد بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، حسب بيانات المركز، فإن 10.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 3851 حالة مقابل 5452 في الإحصائية السابقة، في حين زاد عدد الوفيات اليومية حالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وتحافظ معدلات الإصابة بالفيروس في بطرسبورغ على استقرارها منذ أسابيع عند مستوى ما بين 3.7 و3.8 ألف حالة يومياً.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:50 AM

روسيا.. 504 حالات وفاة و24150 إصابة جديدة بكورونا

قالت: 10.8 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر.

وصلت حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة، اليوم، مقابل 447 أمس السبت.

وأضاف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد حالات الشفاء زاد بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، حسب بيانات المركز، فإن 10.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 3851 حالة مقابل 5452 في الإحصائية السابقة، في حين زاد عدد الوفيات اليومية حالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وتحافظ معدلات الإصابة بالفيروس في بطرسبورغ على استقرارها منذ أسابيع عند مستوى ما بين 3.7 و3.8 ألف حالة يومياً.

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