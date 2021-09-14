النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية

خلال حفل تسليم الجوائز السنوي الحادي عشر الذي نُظّم افتراضياً اليوم

منحت لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية - Global Islamic Finance Awards (GIFA) - البنك المركزي السعودي جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م؛ نظير مساهماته المتميزة في المالية الإسلامية، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز السنوي الحادي عشر، الذي نُظّم افتراضياً اليوم.

وأعرب محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته بحصول البنك المركزي على جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م من قِبل لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية، التي تعكس الجهود المبذولة في إطار تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، والمتوافقة مع برنامج تطوير القطاع المالي - أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 -، التي تهدف إلى ضمان تكوين أسواق مالية متطورة، وإنشاء قطاع مالي مُمكن ومُحرك ومُحفز لاقتصاد وطني أكثر تنوعاً، يقوم على النمو الذي يقوده القطاع الخاص. كما أكد أن المملكة عازمة على مواصلة تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، وأن هذه الجائزة جاءت لتعزيز الدور الريادي للمملكة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

يُذكر أن لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية تحتفل سنوياً منذ عام 2011م بإنجازات ومساهمات الحكومات والمؤسسات والأفراد في تطوير صناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي، حيث يتم تكريم مختلف قطاعات الأعمال، والشخصيات البارزة في المالية الإسلامية؛ نظير مساهماتهم المتميزة في تطوير هذه الصناعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية
سبق

منحت لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية - Global Islamic Finance Awards (GIFA) - البنك المركزي السعودي جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م؛ نظير مساهماته المتميزة في المالية الإسلامية، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز السنوي الحادي عشر، الذي نُظّم افتراضياً اليوم.

وأعرب محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته بحصول البنك المركزي على جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م من قِبل لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية، التي تعكس الجهود المبذولة في إطار تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، والمتوافقة مع برنامج تطوير القطاع المالي - أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 -، التي تهدف إلى ضمان تكوين أسواق مالية متطورة، وإنشاء قطاع مالي مُمكن ومُحرك ومُحفز لاقتصاد وطني أكثر تنوعاً، يقوم على النمو الذي يقوده القطاع الخاص. كما أكد أن المملكة عازمة على مواصلة تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، وأن هذه الجائزة جاءت لتعزيز الدور الريادي للمملكة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

يُذكر أن لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية تحتفل سنوياً منذ عام 2011م بإنجازات ومساهمات الحكومات والمؤسسات والأفراد في تطوير صناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي، حيث يتم تكريم مختلف قطاعات الأعمال، والشخصيات البارزة في المالية الإسلامية؛ نظير مساهماتهم المتميزة في تطوير هذه الصناعة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
02:27 PM

"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية

خلال حفل تسليم الجوائز السنوي الحادي عشر الذي نُظّم افتراضياً اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
357

منحت لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية - Global Islamic Finance Awards (GIFA) - البنك المركزي السعودي جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م؛ نظير مساهماته المتميزة في المالية الإسلامية، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز السنوي الحادي عشر، الذي نُظّم افتراضياً اليوم.

وأعرب محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته بحصول البنك المركزي على جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م من قِبل لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية، التي تعكس الجهود المبذولة في إطار تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، والمتوافقة مع برنامج تطوير القطاع المالي - أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 -، التي تهدف إلى ضمان تكوين أسواق مالية متطورة، وإنشاء قطاع مالي مُمكن ومُحرك ومُحفز لاقتصاد وطني أكثر تنوعاً، يقوم على النمو الذي يقوده القطاع الخاص. كما أكد أن المملكة عازمة على مواصلة تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، وأن هذه الجائزة جاءت لتعزيز الدور الريادي للمملكة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

يُذكر أن لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية تحتفل سنوياً منذ عام 2011م بإنجازات ومساهمات الحكومات والمؤسسات والأفراد في تطوير صناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي، حيث يتم تكريم مختلف قطاعات الأعمال، والشخصيات البارزة في المالية الإسلامية؛ نظير مساهماتهم المتميزة في تطوير هذه الصناعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,643
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,627
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,999

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة