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"الصحة": تسجيل 483 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1009 خلال الـ24 ساعة الماضية

بريطانيا أمام مفترق طرق في مواجهة "كورونا" .. إما تطبيق القواعد أو العزل العام

غداة فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن يخالفون الإجراءات

أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، بأن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرًا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض.

وذكر "هانكوك" لقناة "سكاي نيوز"، أن البلاد تواجه نقطة حاسمة، والخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو الاضطرار لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي إذا خالطوا مصابًا بـ"كوفيد-19".

وإضافة إلى تشديد قيود التجمعات في أنحاء البلاد، فرضت مدن ومناطق في بريطانيا إجراءات عزل محلية تضع قيودا إضافية أكثر صرامة تتعلق بعدد ومكان اجتماع الأفراد.

وشهدت حالات العدوى بـ"كوفيد-19"، تزايدًا حادًا فاق أربعة آلاف يوميًا في الأسابيع الماضية في بريطانيا ووصف "جونسون" وضع التفشي بأنه موجة ثانية، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودًا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

الرئيسية/ محطات

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بريطانيا أمام مفترق طرق في مواجهة "كورونا" .. إما تطبيق القواعد أو العزل العام
سبق

أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، بأن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرًا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض.

وذكر "هانكوك" لقناة "سكاي نيوز"، أن البلاد تواجه نقطة حاسمة، والخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو الاضطرار لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي إذا خالطوا مصابًا بـ"كوفيد-19".

وإضافة إلى تشديد قيود التجمعات في أنحاء البلاد، فرضت مدن ومناطق في بريطانيا إجراءات عزل محلية تضع قيودا إضافية أكثر صرامة تتعلق بعدد ومكان اجتماع الأفراد.

وشهدت حالات العدوى بـ"كوفيد-19"، تزايدًا حادًا فاق أربعة آلاف يوميًا في الأسابيع الماضية في بريطانيا ووصف "جونسون" وضع التفشي بأنه موجة ثانية، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودًا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
02:58 PM

بريطانيا أمام مفترق طرق في مواجهة "كورونا" .. إما تطبيق القواعد أو العزل العام

غداة فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن يخالفون الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، بأن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرًا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض.

وذكر "هانكوك" لقناة "سكاي نيوز"، أن البلاد تواجه نقطة حاسمة، والخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو الاضطرار لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي إذا خالطوا مصابًا بـ"كوفيد-19".

وإضافة إلى تشديد قيود التجمعات في أنحاء البلاد، فرضت مدن ومناطق في بريطانيا إجراءات عزل محلية تضع قيودا إضافية أكثر صرامة تتعلق بعدد ومكان اجتماع الأفراد.

وشهدت حالات العدوى بـ"كوفيد-19"، تزايدًا حادًا فاق أربعة آلاف يوميًا في الأسابيع الماضية في بريطانيا ووصف "جونسون" وضع التفشي بأنه موجة ثانية، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودًا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.

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