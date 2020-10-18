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"هدف" يدعو المنشآت للاستفادة من دعم برنامج دعم التوظيف لأجور السعوديين

بجميع المهن في منشآت القطاع الخاص.. يصل إلى 50% من الأجر الشهري

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص للتسجيل في برنامج دعم التوظيف إلكترونيًّا، والاستفادة من دعم البرنامج لأجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع المهن والأنشطة في جميع منشآت القطاع الخاص، والذي يصل إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويمكن لجميع المنشآت الاستفادة من دعم البرنامج، عبر التسجيل إلكترونيًّا، من خلال الدخول لصفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://taqat.sa.

وأطلق الصندوق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج؛ بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليها.

وتشمل التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج؛ على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين وبحد أقصى 3000 ريال شهريًّا؛ على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعو المنشآت للاستفادة من دعم برنامج دعم التوظيف لأجور السعوديين
سبق

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص للتسجيل في برنامج دعم التوظيف إلكترونيًّا، والاستفادة من دعم البرنامج لأجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع المهن والأنشطة في جميع منشآت القطاع الخاص، والذي يصل إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويمكن لجميع المنشآت الاستفادة من دعم البرنامج، عبر التسجيل إلكترونيًّا، من خلال الدخول لصفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://taqat.sa.

وأطلق الصندوق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج؛ بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليها.

وتشمل التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج؛ على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين وبحد أقصى 3000 ريال شهريًّا؛ على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
01:10 PM

"هدف" يدعو المنشآت للاستفادة من دعم برنامج دعم التوظيف لأجور السعوديين

بجميع المهن في منشآت القطاع الخاص.. يصل إلى 50% من الأجر الشهري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص للتسجيل في برنامج دعم التوظيف إلكترونيًّا، والاستفادة من دعم البرنامج لأجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع المهن والأنشطة في جميع منشآت القطاع الخاص، والذي يصل إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويمكن لجميع المنشآت الاستفادة من دعم البرنامج، عبر التسجيل إلكترونيًّا، من خلال الدخول لصفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://taqat.sa.

وأطلق الصندوق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج؛ بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليها.

وتشمل التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج؛ على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين وبحد أقصى 3000 ريال شهريًّا؛ على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

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