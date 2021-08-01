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الأسبوع في 11 صورة: حرائق وفيضانات.. كوارث طبيعية تجتاح العالم

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت عددٌ من الحرائق حول العالم بسبب الطقس الحار الذي يسود معظم البلدان، بينما كانت الفيضانات تضرب دولاً أخرى في مشاهد قد تنذر بتغير المناخ. والمزيد تجدونه في الصور.


1- رجل إطفاء يكتفي بالمرور بجوار منزل محترق لم يعد من الممكن إنقاذه في مقاطعة بلوماس بولاية كاليفورنيا



2- سحابة ضخمة من الرماد والدخان تعتلي المشهد في حرائق الغابات التي تضرب أجزاء من جنوب أوروبا



3- امرأة قعيدة تتلقى المساعدة بعد أن غمرت مياه الأمطار مقاطعة خنان بوسط الصين



4- الليل يتحول إلى نهار في تركيا بسبب حرائق الغابات في منطقة موغلا مارماريس



5- ضوء الشمس يتسرب من خلف غيوم الدخان الكثيفة التي أحدثتها حرائق الغابات في سيبريا



6- طابور طويل من المنتظرين لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حيدر آباد بالهند



7- بحيرة أرجنتينية صبغت باللون الزهري بسبب التلوث من مصنع مجاور



8- مياه الفيضانات تغمر شوارع العاصمة البريطانية لندن وتعيق حركة السير



9- طائر انتهز فرصة غياب البشر بسبب الإغلاق في سيدني وأعلن سيطرته على محطة القطار



10- قارب اللاجئين في عرض البحر بالقرب من إيطاليا فيما يراقب القمر المشهد



11- البدر في تمامه يرتفع خلف مبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك الأمريكية




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الأسبوع في 11 صورة: حرائق وفيضانات.. كوارث طبيعية تجتاح العالم
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت عددٌ من الحرائق حول العالم بسبب الطقس الحار الذي يسود معظم البلدان، بينما كانت الفيضانات تضرب دولاً أخرى في مشاهد قد تنذر بتغير المناخ. والمزيد تجدونه في الصور.


1- رجل إطفاء يكتفي بالمرور بجوار منزل محترق لم يعد من الممكن إنقاذه في مقاطعة بلوماس بولاية كاليفورنيا



2- سحابة ضخمة من الرماد والدخان تعتلي المشهد في حرائق الغابات التي تضرب أجزاء من جنوب أوروبا



3- امرأة قعيدة تتلقى المساعدة بعد أن غمرت مياه الأمطار مقاطعة خنان بوسط الصين



4- الليل يتحول إلى نهار في تركيا بسبب حرائق الغابات في منطقة موغلا مارماريس



5- ضوء الشمس يتسرب من خلف غيوم الدخان الكثيفة التي أحدثتها حرائق الغابات في سيبريا



6- طابور طويل من المنتظرين لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حيدر آباد بالهند



7- بحيرة أرجنتينية صبغت باللون الزهري بسبب التلوث من مصنع مجاور



8- مياه الفيضانات تغمر شوارع العاصمة البريطانية لندن وتعيق حركة السير



9- طائر انتهز فرصة غياب البشر بسبب الإغلاق في سيدني وأعلن سيطرته على محطة القطار



10- قارب اللاجئين في عرض البحر بالقرب من إيطاليا فيما يراقب القمر المشهد



11- البدر في تمامه يرتفع خلف مبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك الأمريكية




01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
02:00 AM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:50 AM

الأسبوع في 11 صورة: حرائق وفيضانات.. كوارث طبيعية تجتاح العالم

A A A
ياسر نجدي - الرياض
16
4,834

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت عددٌ من الحرائق حول العالم بسبب الطقس الحار الذي يسود معظم البلدان، بينما كانت الفيضانات تضرب دولاً أخرى في مشاهد قد تنذر بتغير المناخ. والمزيد تجدونه في الصور.


1- رجل إطفاء يكتفي بالمرور بجوار منزل محترق لم يعد من الممكن إنقاذه في مقاطعة بلوماس بولاية كاليفورنيا



2- سحابة ضخمة من الرماد والدخان تعتلي المشهد في حرائق الغابات التي تضرب أجزاء من جنوب أوروبا



3- امرأة قعيدة تتلقى المساعدة بعد أن غمرت مياه الأمطار مقاطعة خنان بوسط الصين



4- الليل يتحول إلى نهار في تركيا بسبب حرائق الغابات في منطقة موغلا مارماريس



5- ضوء الشمس يتسرب من خلف غيوم الدخان الكثيفة التي أحدثتها حرائق الغابات في سيبريا



6- طابور طويل من المنتظرين لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حيدر آباد بالهند



7- بحيرة أرجنتينية صبغت باللون الزهري بسبب التلوث من مصنع مجاور



8- مياه الفيضانات تغمر شوارع العاصمة البريطانية لندن وتعيق حركة السير



9- طائر انتهز فرصة غياب البشر بسبب الإغلاق في سيدني وأعلن سيطرته على محطة القطار



10- قارب اللاجئين في عرض البحر بالقرب من إيطاليا فيما يراقب القمر المشهد



11- البدر في تمامه يرتفع خلف مبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك الأمريكية




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