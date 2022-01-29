النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة حائل" تستقبل 496 قرار علاج خلال ديسمبر

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في الهيئة الطبية العامة خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، عدد 496 قرار علاج.

وأصدرت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر ديسمبر عدد 176 قرارًا جديدًا للعلاج خارج المنطقة، بينما جددت 320 قرارًا لاستكمال العلاج، وأصدرت 1389 أمر إركاب، بينما بلغ عدد قرارات النفقات النثرية 341 قرارًا، وأصدرت 32 قرارًا إداريًّا.

يذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة الحالة الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض؛ لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة حائل" تستقبل 496 قرار علاج خلال ديسمبر
سبق

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في الهيئة الطبية العامة خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، عدد 496 قرار علاج.

وأصدرت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر ديسمبر عدد 176 قرارًا جديدًا للعلاج خارج المنطقة، بينما جددت 320 قرارًا لاستكمال العلاج، وأصدرت 1389 أمر إركاب، بينما بلغ عدد قرارات النفقات النثرية 341 قرارًا، وأصدرت 32 قرارًا إداريًّا.

يذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة الحالة الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض؛ لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
02:45 PM

"صحة حائل" تستقبل 496 قرار علاج خلال ديسمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
27

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في الهيئة الطبية العامة خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، عدد 496 قرار علاج.

وأصدرت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر ديسمبر عدد 176 قرارًا جديدًا للعلاج خارج المنطقة، بينما جددت 320 قرارًا لاستكمال العلاج، وأصدرت 1389 أمر إركاب، بينما بلغ عدد قرارات النفقات النثرية 341 قرارًا، وأصدرت 32 قرارًا إداريًّا.

يذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة الحالة الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض؛ لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,775
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,934
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,775

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة