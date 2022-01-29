"صحة حائل" تستقبل 496 قرار علاج خلال ديسمبر

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في الهيئة الطبية العامة خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، عدد 496 قرار علاج.

وأصدرت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر ديسمبر عدد 176 قرارًا جديدًا للعلاج خارج المنطقة، بينما جددت 320 قرارًا لاستكمال العلاج، وأصدرت 1389 أمر إركاب، بينما بلغ عدد قرارات النفقات النثرية 341 قرارًا، وأصدرت 32 قرارًا إداريًّا.

يذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة الحالة الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض؛ لتوفير العلاج للحالة بالخارج.