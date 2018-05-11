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منهية إغلاق 3 أشهر بسبب كورونا.. "شنغهاي ديزني لاند" تعاود فتح أبوابها

وفق إجراءات تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس الحرارة للزائرين

منهية إغلاقاً استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا، أعادت شركة والت ديزني في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الإثنين، فتح أبوابها أمام عدد محدود من الزائرين.

ويمثل هذا حدثاً مهماً بالنسبة لوالت ديزني ويعطي لمحة عن الطريقة التي قد تتعافى بها من هذه الجائحة التي أجبرتها على إغلاق متنزهاتها في آسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العمليات في متاجرها للبيع بالتجزئة والسفن السياحية.

وبحسب "رويترز" اتخذت الشركة إجراءات في شنغهاي ديزني لاند تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين، وستجعل عدد الزائرين "أقل بكثير" من 24 ألف شخص أو 30% من الطاقة اليومية وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.

وبيعت تذاكر الأيام الأولى لإعادة فتح شنغهاي ديزني لاند بسرعة يوم الجمعة.

وقال جو شوت؛ الرئيس والمدير العام لـ"شنغهاي ديزني ريزورت"، في احتفال، "نأمل أن تكون إعادة الفتح اليوم بمنزلة منارة عبر العالم، وتعطي الأمل والإلهام للجميع، ويمكن أن تظهر أننا نستطيع التغلب على أي تحد معاً".

فيروس كورونا الجديد

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منهية إغلاق 3 أشهر بسبب كورونا.. "شنغهاي ديزني لاند" تعاود فتح أبوابها
سبق

منهية إغلاقاً استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا، أعادت شركة والت ديزني في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الإثنين، فتح أبوابها أمام عدد محدود من الزائرين.

ويمثل هذا حدثاً مهماً بالنسبة لوالت ديزني ويعطي لمحة عن الطريقة التي قد تتعافى بها من هذه الجائحة التي أجبرتها على إغلاق متنزهاتها في آسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العمليات في متاجرها للبيع بالتجزئة والسفن السياحية.

وبحسب "رويترز" اتخذت الشركة إجراءات في شنغهاي ديزني لاند تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين، وستجعل عدد الزائرين "أقل بكثير" من 24 ألف شخص أو 30% من الطاقة اليومية وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.

وبيعت تذاكر الأيام الأولى لإعادة فتح شنغهاي ديزني لاند بسرعة يوم الجمعة.

وقال جو شوت؛ الرئيس والمدير العام لـ"شنغهاي ديزني ريزورت"، في احتفال، "نأمل أن تكون إعادة الفتح اليوم بمنزلة منارة عبر العالم، وتعطي الأمل والإلهام للجميع، ويمكن أن تظهر أننا نستطيع التغلب على أي تحد معاً".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:23 AM

منهية إغلاق 3 أشهر بسبب كورونا.. "شنغهاي ديزني لاند" تعاود فتح أبوابها

وفق إجراءات تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس الحرارة للزائرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منهية إغلاقاً استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا، أعادت شركة والت ديزني في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الإثنين، فتح أبوابها أمام عدد محدود من الزائرين.

ويمثل هذا حدثاً مهماً بالنسبة لوالت ديزني ويعطي لمحة عن الطريقة التي قد تتعافى بها من هذه الجائحة التي أجبرتها على إغلاق متنزهاتها في آسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العمليات في متاجرها للبيع بالتجزئة والسفن السياحية.

وبحسب "رويترز" اتخذت الشركة إجراءات في شنغهاي ديزني لاند تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين، وستجعل عدد الزائرين "أقل بكثير" من 24 ألف شخص أو 30% من الطاقة اليومية وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.

وبيعت تذاكر الأيام الأولى لإعادة فتح شنغهاي ديزني لاند بسرعة يوم الجمعة.

وقال جو شوت؛ الرئيس والمدير العام لـ"شنغهاي ديزني ريزورت"، في احتفال، "نأمل أن تكون إعادة الفتح اليوم بمنزلة منارة عبر العالم، وتعطي الأمل والإلهام للجميع، ويمكن أن تظهر أننا نستطيع التغلب على أي تحد معاً".

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