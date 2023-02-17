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"مايكروسوفت" تجعل "الذكاء الصناعي" يتحكم في بريدك

الشركة الأمريكية أضافت تقنية "المسافات" إلى "أوت لوك"

كشفت تقارير صحفية، عن إضافة شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لتقنية جديدة تعتمد على "الذكاء الصناعي"، والتي يمكنها التحكم في بريدك الإلكتروني.

وأضافت "مايكروسوفت" تقنية "المسافات" إلى تطبيق "أوت لوك" لتصفح البريد الإلكتروني؛ وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

ويمكن لتلك الميزة الجديدة أن تجمع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث المرتبطة بتلك المستندات، في مكان واحد، ويمكن العثور عليها بمصطلح بحث واحد.

وتعتمد تلك التقنية على "الذكاء الصناعي" من أجل العثور على العناصر وتجميعها في مكان واحد عبر تطبيق "أوت لوك" التابع لمايكروسوفت.

وتتيح ميزة "المسافات" للمستخدمين، تنظيمَ رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات ومواعيد التقويم وقوائم المهام والملاحظات والمستندات الخاصة مثلًا بمشروع معين في مكان واحد سهل المتابعة.

ويمكن أيضًا للمستخدمين تضمين أي روابط ذات صلة بكلمة البحث المختارة وما إلى ذلك من أمور، في مكان واحد؛ لتساعد في تحسين إنتاجية العمل عبر "مايكروسوفت".

وقالت مايكروسوفت: "تساعد المسافات على تنظيم رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمستندات في مساحات سهلة للمشروع، انسَ القلق، تساعدك Spaces أدنى جهد فيما يتعلق بالأمور المهمة".

وتابعت: "تلك الميزة يمكنها تجميع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث الخاصة بك باستخدام مصطلحات البحث التي تقدّمها هنا، وسيتم استخدام الذكاء الصناعي للمساعدة في اكتشاف عناصر العمل وتجميعها في مكان واحد".

مايكروسوفت الذكاء الصناعي بريدك الإلكتروني

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تجعل "الذكاء الصناعي" يتحكم في بريدك
سبق

كشفت تقارير صحفية، عن إضافة شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لتقنية جديدة تعتمد على "الذكاء الصناعي"، والتي يمكنها التحكم في بريدك الإلكتروني.

وأضافت "مايكروسوفت" تقنية "المسافات" إلى تطبيق "أوت لوك" لتصفح البريد الإلكتروني؛ وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

ويمكن لتلك الميزة الجديدة أن تجمع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث المرتبطة بتلك المستندات، في مكان واحد، ويمكن العثور عليها بمصطلح بحث واحد.

وتعتمد تلك التقنية على "الذكاء الصناعي" من أجل العثور على العناصر وتجميعها في مكان واحد عبر تطبيق "أوت لوك" التابع لمايكروسوفت.

وتتيح ميزة "المسافات" للمستخدمين، تنظيمَ رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات ومواعيد التقويم وقوائم المهام والملاحظات والمستندات الخاصة مثلًا بمشروع معين في مكان واحد سهل المتابعة.

ويمكن أيضًا للمستخدمين تضمين أي روابط ذات صلة بكلمة البحث المختارة وما إلى ذلك من أمور، في مكان واحد؛ لتساعد في تحسين إنتاجية العمل عبر "مايكروسوفت".

وقالت مايكروسوفت: "تساعد المسافات على تنظيم رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمستندات في مساحات سهلة للمشروع، انسَ القلق، تساعدك Spaces أدنى جهد فيما يتعلق بالأمور المهمة".

وتابعت: "تلك الميزة يمكنها تجميع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث الخاصة بك باستخدام مصطلحات البحث التي تقدّمها هنا، وسيتم استخدام الذكاء الصناعي للمساعدة في اكتشاف عناصر العمل وتجميعها في مكان واحد".

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:48 AM

"مايكروسوفت" تجعل "الذكاء الصناعي" يتحكم في بريدك

الشركة الأمريكية أضافت تقنية "المسافات" إلى "أوت لوك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية، عن إضافة شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لتقنية جديدة تعتمد على "الذكاء الصناعي"، والتي يمكنها التحكم في بريدك الإلكتروني.

وأضافت "مايكروسوفت" تقنية "المسافات" إلى تطبيق "أوت لوك" لتصفح البريد الإلكتروني؛ وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

ويمكن لتلك الميزة الجديدة أن تجمع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث المرتبطة بتلك المستندات، في مكان واحد، ويمكن العثور عليها بمصطلح بحث واحد.

وتعتمد تلك التقنية على "الذكاء الصناعي" من أجل العثور على العناصر وتجميعها في مكان واحد عبر تطبيق "أوت لوك" التابع لمايكروسوفت.

وتتيح ميزة "المسافات" للمستخدمين، تنظيمَ رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات ومواعيد التقويم وقوائم المهام والملاحظات والمستندات الخاصة مثلًا بمشروع معين في مكان واحد سهل المتابعة.

ويمكن أيضًا للمستخدمين تضمين أي روابط ذات صلة بكلمة البحث المختارة وما إلى ذلك من أمور، في مكان واحد؛ لتساعد في تحسين إنتاجية العمل عبر "مايكروسوفت".

وقالت مايكروسوفت: "تساعد المسافات على تنظيم رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمستندات في مساحات سهلة للمشروع، انسَ القلق، تساعدك Spaces أدنى جهد فيما يتعلق بالأمور المهمة".

وتابعت: "تلك الميزة يمكنها تجميع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث الخاصة بك باستخدام مصطلحات البحث التي تقدّمها هنا، وسيتم استخدام الذكاء الصناعي للمساعدة في اكتشاف عناصر العمل وتجميعها في مكان واحد".

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