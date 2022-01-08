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السعودية تشهد كسوفًا للشمس وخسوفًا للقمر خلال العام الجاري

الأول في مايو المقبل

قالت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف إن العالم سيشهد في عام 2022 كسوفَيْن للشمس وخسوفَيْن للقمر، مشيرة إلى أنه سيشاهَد منها في السعودية كسوف للشمس وخسوف للقمر.

وأوضحت الجمعية في بيان لـ"سبق" أن الكسوف الجزئي الأول للشمس في 30 إبريل 2022 سوف يكون مشاهَدًا من جنوب أمريكا الجنوبية، وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية، وفوق المحيطَيْن الهادئ والأطلسي، وغير مشاهَد في السعودية والوطن العربي.

وأضافت: "في 16 مايو أول خسوف كلي للقمر (القمر الدموي)، وهو مرئي في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وأجزاء من آسيا، ومشاهَد جزئيًّا في السعودية لكن بصعوبة؛ إذ سيحدث الخسوف والقمر قريب جدًّا من الأفق الغربي؛ ويحتاج إلى محترفين لرصد الظاهرة. فيما يبدأ الخسوف عند الساعة الـ04:32 صباحًا بتوقيت السعودية".

وقالت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف: "أيضًا في 25 أكتوبر 2022 يحدث كسوف الشمس الجزئي الثاني خلال 2022، ويمكن رؤيته في معظم أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا، وهو مشاهَد جزئيًّا في السعودية، ويبدأ عند الساعة الواحدة والنصف تقريبًا بتوقيت مكة المكرمة".

وبيَّنت كذلك أنه في 7 نوفمبر 2022 يحدث خسوف كلي للقمر، وهو غير مشاهَد في السعودية، ويمكن رؤيته من آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأجزاء من شمال وشرق أوروبا ومعظم أمريكا الجنوبية.

كسوف الشمس خسوف القمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تشهد كسوفًا للشمس وخسوفًا للقمر خلال العام الجاري
سبق

قالت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف إن العالم سيشهد في عام 2022 كسوفَيْن للشمس وخسوفَيْن للقمر، مشيرة إلى أنه سيشاهَد منها في السعودية كسوف للشمس وخسوف للقمر.

وأوضحت الجمعية في بيان لـ"سبق" أن الكسوف الجزئي الأول للشمس في 30 إبريل 2022 سوف يكون مشاهَدًا من جنوب أمريكا الجنوبية، وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية، وفوق المحيطَيْن الهادئ والأطلسي، وغير مشاهَد في السعودية والوطن العربي.

وأضافت: "في 16 مايو أول خسوف كلي للقمر (القمر الدموي)، وهو مرئي في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وأجزاء من آسيا، ومشاهَد جزئيًّا في السعودية لكن بصعوبة؛ إذ سيحدث الخسوف والقمر قريب جدًّا من الأفق الغربي؛ ويحتاج إلى محترفين لرصد الظاهرة. فيما يبدأ الخسوف عند الساعة الـ04:32 صباحًا بتوقيت السعودية".

وقالت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف: "أيضًا في 25 أكتوبر 2022 يحدث كسوف الشمس الجزئي الثاني خلال 2022، ويمكن رؤيته في معظم أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا، وهو مشاهَد جزئيًّا في السعودية، ويبدأ عند الساعة الواحدة والنصف تقريبًا بتوقيت مكة المكرمة".

وبيَّنت كذلك أنه في 7 نوفمبر 2022 يحدث خسوف كلي للقمر، وهو غير مشاهَد في السعودية، ويمكن رؤيته من آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأجزاء من شمال وشرق أوروبا ومعظم أمريكا الجنوبية.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
12:21 AM

السعودية تشهد كسوفًا للشمس وخسوفًا للقمر خلال العام الجاري

الأول في مايو المقبل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
6,600

قالت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف إن العالم سيشهد في عام 2022 كسوفَيْن للشمس وخسوفَيْن للقمر، مشيرة إلى أنه سيشاهَد منها في السعودية كسوف للشمس وخسوف للقمر.

وأوضحت الجمعية في بيان لـ"سبق" أن الكسوف الجزئي الأول للشمس في 30 إبريل 2022 سوف يكون مشاهَدًا من جنوب أمريكا الجنوبية، وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية، وفوق المحيطَيْن الهادئ والأطلسي، وغير مشاهَد في السعودية والوطن العربي.

وأضافت: "في 16 مايو أول خسوف كلي للقمر (القمر الدموي)، وهو مرئي في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وأجزاء من آسيا، ومشاهَد جزئيًّا في السعودية لكن بصعوبة؛ إذ سيحدث الخسوف والقمر قريب جدًّا من الأفق الغربي؛ ويحتاج إلى محترفين لرصد الظاهرة. فيما يبدأ الخسوف عند الساعة الـ04:32 صباحًا بتوقيت السعودية".

وقالت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف: "أيضًا في 25 أكتوبر 2022 يحدث كسوف الشمس الجزئي الثاني خلال 2022، ويمكن رؤيته في معظم أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا، وهو مشاهَد جزئيًّا في السعودية، ويبدأ عند الساعة الواحدة والنصف تقريبًا بتوقيت مكة المكرمة".

وبيَّنت كذلك أنه في 7 نوفمبر 2022 يحدث خسوف كلي للقمر، وهو غير مشاهَد في السعودية، ويمكن رؤيته من آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأجزاء من شمال وشرق أوروبا ومعظم أمريكا الجنوبية.

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