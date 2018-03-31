بالفيديو.. جماهير: سعادتنا لا توصف بالحضور.. والإجراءات كانت في غاية السلاسة

"سبق" رصدت مشاعرهم بعد متابعتهم مباراة "الأخضر" ونظيره الفلسطيني

رصدت "سبق" مشاعر الجماهير التي حضرت مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، التي انتهت لصالح المنتخب بخمسة أهداف دون رد أمس الثلاثاء، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

بداية، عبّرت الدكتورة يارا "طبيبة" عن سعادتها الكبيرة واستمتاعها بالحضور والتفاعل الجماهيري، ولاسيما أنها المرة الأولى التي تحضر فيها الملعب، فكانت تجربة ممتعة جدًّا بالنسبة لها، وذلك بعد انقطاع طويل عن حضور أي نشاط ترفيهي.

وعبّرت عن إعجابها الشديد بمستوى الإجراءات والتنظيم والالتزام من الجماهير ووعيهم؛ إذ شاهدت الكثير من السلاسة والانضباطية، ولفتت إلى أن قرار وزارة الرياضة عودة الجماهير بشكل تدريجي هو قرار صائب، ويصب في المصلحة العامة في إطار جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ودعت الطبية يارا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كي نعود لحياتنا الطبيعية، ونستمتع أكثر بهذه التجارب الجميلة.

ووصف المشجع إبراهيم عودة الجماهير للملاعب بالجميلة جدًّا واصفًا التنظيم بأنه كان في قمة الروعة.

وقدم الإعلامي عبدالعزيز العبدان، مذيع تلفزيوني مقدم برنامج مدرجاتنا على "السعودية الرياضية"، شكره للجماهير والجميع على التزامهم وتقيدهم بالتعليمات والإجراءات والتباعد الجسدي، وقال لـ"سبق": "شكرًا لوزارة الرياضة والصحة على قرار العودة للجماهير استثنائيًّا اليوم. شكرًا للمنظمين الأبطال".

وقدم حازم الزهراني شكره لحكومتنا الرشيدة على الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا، ووصف جهود التنظيم قبل وأثناء وبعد المباراة بالمتميزة، معربًا عن شكره لرجال الأمن والمنظمين.

وعوّل الزهراني على وعي الشعب والجماهير في المضي قدمًا نحو العودة للملاعب، وحضور المباريات، وعودة الحياة الطبيعية بإذن الله.

وأضاف أبو ياسر الحربي بأن نسبة الحضور الجماهيري 40٪ ممتازة، مبديًا سعادته الكبيرة بحضور المباراة وسط إجراءات احترازية متميزة، ومشيرًا إلى أن التزام الجماهير في المباراة كان ممتازًا من خلال الجلوس على المقاعد المخصصة لهم.

وتابع: "قبيل نهاية المباراة بـ5 دقائق كان المنظمون يحضّرون، ويقومون بتوجيه الجماهير بالخروج بترتيب وتنظيم وسلاسة وسهولة وانسيابية، دون تزاحم أو تدافع".

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت أمس السماح بحضور الجماهير المحصنين من فيروس كورونا المباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملعب، بدءًا من تاريخ 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021م.

فيما تم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي أُقيمت أمس الثلاثاء في الرياض ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).