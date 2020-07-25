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بيان مشترك لـ"لتحلية وخدمات المياه" بالشرقية بشأن انخفاض الإمدادات

أكدتا بذل كل الجهود لتقليص النقص.. واستمرار الإمداد دون انقطاع

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن المنطقة الشرقية، نتيجة للنقص الحاصل في إنتاج المياه من محطة شركة الجبيل للماء والكهرباء "جواب".

وقال البيان: أدى ذلك بدوره إلى انخفاض حصة المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار يصل إلى 67 ألف متر مكعب باليوم، أي ما يوازي 13% من إجمالي الحصة المقررة لإمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار 500 ألف متر مكعب يومياً.

وعَزَا البيان النقص الناتج للمياه وفقاً لـ"جواب" إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيرها على العمليات الفنية لمراحل التحلية وأنه هو السبب الذي أدى إلى هذا الخفض في المياه المنتجة.

وأكد الجانبان على أنهما تبذلان كل الجهود لتقليص النقص، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهذا قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء.

وثمّنا تعاون المستفيدين في المحافظة على ترشيد استهلاك المياه خلال هذه المدة المؤقتة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محطة جواب لإيجاد الحلول للتغلب على المشاكل الفنية لإنتاج المياه حسب الطاقة التصميمية للمحطة، والمحافظة على إمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها حسب الحصص المقررة، والاستمرار في ضخ المياه، على أن تتصاعد كمياتها تدريجياً وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان مشترك لـ"لتحلية وخدمات المياه" بالشرقية بشأن انخفاض الإمدادات
سبق

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن المنطقة الشرقية، نتيجة للنقص الحاصل في إنتاج المياه من محطة شركة الجبيل للماء والكهرباء "جواب".

وقال البيان: أدى ذلك بدوره إلى انخفاض حصة المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار يصل إلى 67 ألف متر مكعب باليوم، أي ما يوازي 13% من إجمالي الحصة المقررة لإمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار 500 ألف متر مكعب يومياً.

وعَزَا البيان النقص الناتج للمياه وفقاً لـ"جواب" إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيرها على العمليات الفنية لمراحل التحلية وأنه هو السبب الذي أدى إلى هذا الخفض في المياه المنتجة.

وأكد الجانبان على أنهما تبذلان كل الجهود لتقليص النقص، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهذا قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء.

وثمّنا تعاون المستفيدين في المحافظة على ترشيد استهلاك المياه خلال هذه المدة المؤقتة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محطة جواب لإيجاد الحلول للتغلب على المشاكل الفنية لإنتاج المياه حسب الطاقة التصميمية للمحطة، والمحافظة على إمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها حسب الحصص المقررة، والاستمرار في ضخ المياه، على أن تتصاعد كمياتها تدريجياً وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
04:08 PM

بيان مشترك لـ"لتحلية وخدمات المياه" بالشرقية بشأن انخفاض الإمدادات

أكدتا بذل كل الجهود لتقليص النقص.. واستمرار الإمداد دون انقطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن المنطقة الشرقية، نتيجة للنقص الحاصل في إنتاج المياه من محطة شركة الجبيل للماء والكهرباء "جواب".

وقال البيان: أدى ذلك بدوره إلى انخفاض حصة المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار يصل إلى 67 ألف متر مكعب باليوم، أي ما يوازي 13% من إجمالي الحصة المقررة لإمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار 500 ألف متر مكعب يومياً.

وعَزَا البيان النقص الناتج للمياه وفقاً لـ"جواب" إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيرها على العمليات الفنية لمراحل التحلية وأنه هو السبب الذي أدى إلى هذا الخفض في المياه المنتجة.

وأكد الجانبان على أنهما تبذلان كل الجهود لتقليص النقص، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهذا قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء.

وثمّنا تعاون المستفيدين في المحافظة على ترشيد استهلاك المياه خلال هذه المدة المؤقتة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محطة جواب لإيجاد الحلول للتغلب على المشاكل الفنية لإنتاج المياه حسب الطاقة التصميمية للمحطة، والمحافظة على إمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها حسب الحصص المقررة، والاستمرار في ضخ المياه، على أن تتصاعد كمياتها تدريجياً وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.

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