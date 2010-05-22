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وزير الخارجية الأمريكي: الحل الشامل والدائم في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الحل الشامل والدائم للصراع في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار المشاركة بين بلاده والشركاء الآخرين لتحقيق السلام في اليمن.

وأعرب بلينكن في بيان صحفي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الواحد والثلاثين لليمن عن تقدير الولايات المتحدة لالتزام حكومة اليمن المستمر نحو تحقيق السلام في اليمن، مؤكدًا التزام بلاده بالمساعدة في تحقيق مستقبل مزدهر لجميع اليمنيين.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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وزير الخارجية الأمريكي: الحل الشامل والدائم في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الحل الشامل والدائم للصراع في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار المشاركة بين بلاده والشركاء الآخرين لتحقيق السلام في اليمن.

وأعرب بلينكن في بيان صحفي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الواحد والثلاثين لليمن عن تقدير الولايات المتحدة لالتزام حكومة اليمن المستمر نحو تحقيق السلام في اليمن، مؤكدًا التزام بلاده بالمساعدة في تحقيق مستقبل مزدهر لجميع اليمنيين.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
10:09 PM

وزير الخارجية الأمريكي: الحل الشامل والدائم في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الحل الشامل والدائم للصراع في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار المشاركة بين بلاده والشركاء الآخرين لتحقيق السلام في اليمن.

وأعرب بلينكن في بيان صحفي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الواحد والثلاثين لليمن عن تقدير الولايات المتحدة لالتزام حكومة اليمن المستمر نحو تحقيق السلام في اليمن، مؤكدًا التزام بلاده بالمساعدة في تحقيق مستقبل مزدهر لجميع اليمنيين.

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