لبنان يتهم إسرائيل بسرقة 500 ماعز من راعي جنوب البلاد

الاحتلال أطلق النار عليه واقتاد القطيع داخل فلسطين

اتهم لبنان الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) بسرقة 500 رأس ماعز، بعد إطلاق النار فوق رأس راعي جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا.