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جامعة الملك سعود تحتفل باليوم العالمي للطلبة الدوليين

شاركت فيه 30 دولة

رعى رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الحفل الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع قسم ونادي الإعلام وإدارة الطلبة الدوليين احتفالاً باليوم العالمي للطلبة الدوليين.

وافتتح الحفل الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، الأربعاء الماضي، المقام في بهو جامعة الملك سعود الذي سُلط الضوء في هذا الاحتفال على ثقافات وحضارات الشعوب المتنوعة.

وشارك في الحفل ثلاثون دولة، تحتضن ما يقارب ٢٠٠٠ طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية لأكثر من ٩٠ دولة، باذلةً كل الجهد لدعمهم في مسيرتهم التعليمية، حيث أتيحت الفرصة للطلبة الدوليين بالجامعة للتعريف بدولهم وثقافتهم وتراث شعوبهم، مع عرض فيديو تعريفي عن كل دولة، كما تم عرض فيديو للتعريف بجهود الجامعة تجاه الطلبة الدوليين والخدمات التي تقدمها لهم خلال مسيرتهم التعليمية في الجامعة.

وزار رئيس الجامعة، المعرض حيث قام بجولة بين الأركان وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل.

وفي نهاية الاحتفال قامت اللجنة المشكلة لاختيار أفضل ثلاث مراكز لأركان الدول المشاركة وكذلك إعلان الشعار الفائز في مسابقة أفضل تصميم شعار لليوم العالمي للطلبة الدوليين؛ لنيل جوائز الحفل القيمة المقدمة من الراعي الإعلامي للحفل، وفاز بالمركز الاول ركن طلاب دولة سريلانكا، وبالمركز الثاني ركن طلاب دولة الفلبين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ركن طلاب دولة بوركينافاسو، أما نتيجة أفضل تصميم شعار لليوم العالمي للطلبة الدوليين التي كانت من نصيب الخريجة هيلة الشويش، كما وتم تكريم الراعي الإعلامي للحفل شركة Honor.

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جامعة الملك سعود تحتفل باليوم العالمي للطلبة الدوليين
سبق

رعى رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الحفل الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع قسم ونادي الإعلام وإدارة الطلبة الدوليين احتفالاً باليوم العالمي للطلبة الدوليين.

وافتتح الحفل الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، الأربعاء الماضي، المقام في بهو جامعة الملك سعود الذي سُلط الضوء في هذا الاحتفال على ثقافات وحضارات الشعوب المتنوعة.

وشارك في الحفل ثلاثون دولة، تحتضن ما يقارب ٢٠٠٠ طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية لأكثر من ٩٠ دولة، باذلةً كل الجهد لدعمهم في مسيرتهم التعليمية، حيث أتيحت الفرصة للطلبة الدوليين بالجامعة للتعريف بدولهم وثقافتهم وتراث شعوبهم، مع عرض فيديو تعريفي عن كل دولة، كما تم عرض فيديو للتعريف بجهود الجامعة تجاه الطلبة الدوليين والخدمات التي تقدمها لهم خلال مسيرتهم التعليمية في الجامعة.

وزار رئيس الجامعة، المعرض حيث قام بجولة بين الأركان وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل.

وفي نهاية الاحتفال قامت اللجنة المشكلة لاختيار أفضل ثلاث مراكز لأركان الدول المشاركة وكذلك إعلان الشعار الفائز في مسابقة أفضل تصميم شعار لليوم العالمي للطلبة الدوليين؛ لنيل جوائز الحفل القيمة المقدمة من الراعي الإعلامي للحفل، وفاز بالمركز الاول ركن طلاب دولة سريلانكا، وبالمركز الثاني ركن طلاب دولة الفلبين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ركن طلاب دولة بوركينافاسو، أما نتيجة أفضل تصميم شعار لليوم العالمي للطلبة الدوليين التي كانت من نصيب الخريجة هيلة الشويش، كما وتم تكريم الراعي الإعلامي للحفل شركة Honor.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
06:32 PM

جامعة الملك سعود تحتفل باليوم العالمي للطلبة الدوليين

شاركت فيه 30 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الحفل الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع قسم ونادي الإعلام وإدارة الطلبة الدوليين احتفالاً باليوم العالمي للطلبة الدوليين.

وافتتح الحفل الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي، الأربعاء الماضي، المقام في بهو جامعة الملك سعود الذي سُلط الضوء في هذا الاحتفال على ثقافات وحضارات الشعوب المتنوعة.

وشارك في الحفل ثلاثون دولة، تحتضن ما يقارب ٢٠٠٠ طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية لأكثر من ٩٠ دولة، باذلةً كل الجهد لدعمهم في مسيرتهم التعليمية، حيث أتيحت الفرصة للطلبة الدوليين بالجامعة للتعريف بدولهم وثقافتهم وتراث شعوبهم، مع عرض فيديو تعريفي عن كل دولة، كما تم عرض فيديو للتعريف بجهود الجامعة تجاه الطلبة الدوليين والخدمات التي تقدمها لهم خلال مسيرتهم التعليمية في الجامعة.

وزار رئيس الجامعة، المعرض حيث قام بجولة بين الأركان وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل.

وفي نهاية الاحتفال قامت اللجنة المشكلة لاختيار أفضل ثلاث مراكز لأركان الدول المشاركة وكذلك إعلان الشعار الفائز في مسابقة أفضل تصميم شعار لليوم العالمي للطلبة الدوليين؛ لنيل جوائز الحفل القيمة المقدمة من الراعي الإعلامي للحفل، وفاز بالمركز الاول ركن طلاب دولة سريلانكا، وبالمركز الثاني ركن طلاب دولة الفلبين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ركن طلاب دولة بوركينافاسو، أما نتيجة أفضل تصميم شعار لليوم العالمي للطلبة الدوليين التي كانت من نصيب الخريجة هيلة الشويش، كما وتم تكريم الراعي الإعلامي للحفل شركة Honor.

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