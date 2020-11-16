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"جمعية الإعلاميين" توقع مذكرة تفاهم مع "الجمعيات الأهلية" بالرياض

لإنشاء منصة إعلامية لتخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات

وقع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وجمعية الإعلاميين السعوديين، مساء أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء وتكوين منصة إعلامية لتخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات والمشروعات الإعلامية التي تخدم القطاع غير الربحي، وترفع مستوى الأداء الإعلامي للجمعيات الأهيلة، وفق السياسة الإعلامية السعودية، وأهداف وتوجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين، عبدالله بن محمد الشهري.

وسيتم عقد ورشة عمل تنفيذية يحضرها ممثلون عن الطرفين والشركاء الاستراتيجيين للجمعية؛ لوضع الخطوط العامة للعمل مع مطلع العام الميلادي القادم .

وأثنى رئيس مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة الرياض على مبادرة جمعية الإعلاميين السعوديين، وتمنى أن تكون المذكرة نواة لعمل نوعي يخدم قطاعاً مهماً أولته رؤية المملكة 2030 أهمية خاصة، وتدعمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قطاعاتها المختصة بتنظيم وإدارة القطاع غير الربحي في المملكة.

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"جمعية الإعلاميين" توقع مذكرة تفاهم مع "الجمعيات الأهلية" بالرياض
سبق

وقع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وجمعية الإعلاميين السعوديين، مساء أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء وتكوين منصة إعلامية لتخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات والمشروعات الإعلامية التي تخدم القطاع غير الربحي، وترفع مستوى الأداء الإعلامي للجمعيات الأهيلة، وفق السياسة الإعلامية السعودية، وأهداف وتوجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين، عبدالله بن محمد الشهري.

وسيتم عقد ورشة عمل تنفيذية يحضرها ممثلون عن الطرفين والشركاء الاستراتيجيين للجمعية؛ لوضع الخطوط العامة للعمل مع مطلع العام الميلادي القادم .

وأثنى رئيس مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة الرياض على مبادرة جمعية الإعلاميين السعوديين، وتمنى أن تكون المذكرة نواة لعمل نوعي يخدم قطاعاً مهماً أولته رؤية المملكة 2030 أهمية خاصة، وتدعمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قطاعاتها المختصة بتنظيم وإدارة القطاع غير الربحي في المملكة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
03:08 PM

"جمعية الإعلاميين" توقع مذكرة تفاهم مع "الجمعيات الأهلية" بالرياض

لإنشاء منصة إعلامية لتخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وجمعية الإعلاميين السعوديين، مساء أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء وتكوين منصة إعلامية لتخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات والمشروعات الإعلامية التي تخدم القطاع غير الربحي، وترفع مستوى الأداء الإعلامي للجمعيات الأهيلة، وفق السياسة الإعلامية السعودية، وأهداف وتوجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين، عبدالله بن محمد الشهري.

وسيتم عقد ورشة عمل تنفيذية يحضرها ممثلون عن الطرفين والشركاء الاستراتيجيين للجمعية؛ لوضع الخطوط العامة للعمل مع مطلع العام الميلادي القادم .

وأثنى رئيس مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة الرياض على مبادرة جمعية الإعلاميين السعوديين، وتمنى أن تكون المذكرة نواة لعمل نوعي يخدم قطاعاً مهماً أولته رؤية المملكة 2030 أهمية خاصة، وتدعمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قطاعاتها المختصة بتنظيم وإدارة القطاع غير الربحي في المملكة.

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