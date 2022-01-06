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بعضهم دبلوماسيون أجانب.. العراق يسجل 5 إصابات بـ"أوميكرون"

عائدين من السفر خارج البلاد

أفادت وزارة الصحة العراقية، اليوم "الخميس"، بتسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.

وذكرت الوزارة أنها سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر، وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد؛ وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وبينت أنها سجلت 5 حالات "أوميكرون" من محافظة دهوك، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.

من جانبها أعلنت دائرة صحة دهوك عن استقرار الحالة الصحية للمصابين بـ"أوميكرون"، وأن حالتهم لم تستوجب الدخول إلى المستشفى، وهم من عائلة واحدة كانت قادمة من أوروبا.

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بعضهم دبلوماسيون أجانب.. العراق يسجل 5 إصابات بـ"أوميكرون"
سبق

أفادت وزارة الصحة العراقية، اليوم "الخميس"، بتسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.

وذكرت الوزارة أنها سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر، وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد؛ وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وبينت أنها سجلت 5 حالات "أوميكرون" من محافظة دهوك، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.

من جانبها أعلنت دائرة صحة دهوك عن استقرار الحالة الصحية للمصابين بـ"أوميكرون"، وأن حالتهم لم تستوجب الدخول إلى المستشفى، وهم من عائلة واحدة كانت قادمة من أوروبا.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
05:13 PM

بعضهم دبلوماسيون أجانب.. العراق يسجل 5 إصابات بـ"أوميكرون"

عائدين من السفر خارج البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة العراقية، اليوم "الخميس"، بتسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.

وذكرت الوزارة أنها سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر، وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد؛ وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وبينت أنها سجلت 5 حالات "أوميكرون" من محافظة دهوك، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.

من جانبها أعلنت دائرة صحة دهوك عن استقرار الحالة الصحية للمصابين بـ"أوميكرون"، وأن حالتهم لم تستوجب الدخول إلى المستشفى، وهم من عائلة واحدة كانت قادمة من أوروبا.

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