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صحة الرياض تُنفّذ 3318 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 90 زيارة للمستشفيات و347 للمراكز الحكومية و1437 للمجمعات

نفّذت صحة الرياض 3318 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 1-12-2021 حتى 7 / 12 / 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات 90 زيارة للمستشفيات، و347 زيارة للمراكز الحكومية، و1437 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1444 زيارة للصيدليات.

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صحة الرياض تُنفّذ 3318 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة الرياض 3318 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 1-12-2021 حتى 7 / 12 / 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات 90 زيارة للمستشفيات، و347 زيارة للمراكز الحكومية، و1437 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1444 زيارة للصيدليات.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:03 AM

صحة الرياض تُنفّذ 3318 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 90 زيارة للمستشفيات و347 للمراكز الحكومية و1437 للمجمعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
271

نفّذت صحة الرياض 3318 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 1-12-2021 حتى 7 / 12 / 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات 90 زيارة للمستشفيات، و347 زيارة للمراكز الحكومية، و1437 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1444 زيارة للصيدليات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,390

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