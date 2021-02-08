سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي يلتقي بوزير الصحة

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، الأحد، بوزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجال الصحي.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، الأحد، بوزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجال الصحي.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، الأحد، بوزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجال الصحي.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، الأحد، بوزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجال الصحي.