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17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 17,246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و522 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,336,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80,848 حالةً.

وسجلت اليونان 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 147283، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5387 حالةً.

اليونان إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة
سبق

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 17,246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و522 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,336,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80,848 حالةً.

وسجلت اليونان 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 147283، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5387 حالةً.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
10:48 PM

17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 17,246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و522 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,336,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80,848 حالةً.

وسجلت اليونان 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 147283، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5387 حالةً.

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