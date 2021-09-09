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"تعليم شرورة" يدرب المرشدين الصحيين على التعامل مع حالات كورونا بالمدارس

"الأسمري" أكد أهمية هذه الدورات لضمان استمرارية العودة الحضورية الآمنة

أقامت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم شرورة بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس بحضور 50 مرشداً ومرشدة، وذلك على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا أو الاشتباه والمخالطين في المدارس، وكذلك وضع غرفة للعزل بكامل جاهزيتها من التهوية والنظافة وتواجد المعقمات.

وأكد مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري أهمية هذه الدورات التدريبية لتأهيل المرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس للتعامل مع الحالات المرضية وضمان العودة الحضورية الآمنة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة اليومية للمدارس والتأكيد على الطلاب والطالبات لإكمال جرعات اللقاح وضمان استمرارية العودة الحضورية الآمنة.

وقدم مدير تعليم شرورة في الختام الشكر والتقدير للشؤون الصحية بمنطقة نجران على التعاون المستمر مع الصحة المدرسية بتعليم شرورة.

يشار إلى أن التدريب اشتمل على التواصل مع المركز الصحي ووضوح أرقام الاتصال للتبليغ عن الحالات، وشرح دور المرشد الصحي ومنها اكتشاف الحالات المصابة أو المخالطة أو الاشتباه بإصابته، وضرورة توفر إحصائيات عن تطبيق الإجراءات الاحترازية للمتابعة والتحسين، والأمراض المعدية وآلية التعامل معها ومنها covid19.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

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"تعليم شرورة" يدرب المرشدين الصحيين على التعامل مع حالات كورونا بالمدارس
سبق

أقامت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم شرورة بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس بحضور 50 مرشداً ومرشدة، وذلك على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا أو الاشتباه والمخالطين في المدارس، وكذلك وضع غرفة للعزل بكامل جاهزيتها من التهوية والنظافة وتواجد المعقمات.

وأكد مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري أهمية هذه الدورات التدريبية لتأهيل المرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس للتعامل مع الحالات المرضية وضمان العودة الحضورية الآمنة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة اليومية للمدارس والتأكيد على الطلاب والطالبات لإكمال جرعات اللقاح وضمان استمرارية العودة الحضورية الآمنة.

وقدم مدير تعليم شرورة في الختام الشكر والتقدير للشؤون الصحية بمنطقة نجران على التعاون المستمر مع الصحة المدرسية بتعليم شرورة.

يشار إلى أن التدريب اشتمل على التواصل مع المركز الصحي ووضوح أرقام الاتصال للتبليغ عن الحالات، وشرح دور المرشد الصحي ومنها اكتشاف الحالات المصابة أو المخالطة أو الاشتباه بإصابته، وضرورة توفر إحصائيات عن تطبيق الإجراءات الاحترازية للمتابعة والتحسين، والأمراض المعدية وآلية التعامل معها ومنها covid19.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
09:01 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:32 AM

"تعليم شرورة" يدرب المرشدين الصحيين على التعامل مع حالات كورونا بالمدارس

"الأسمري" أكد أهمية هذه الدورات لضمان استمرارية العودة الحضورية الآمنة

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علي حفول - الرياض
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740

أقامت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم شرورة بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس بحضور 50 مرشداً ومرشدة، وذلك على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا أو الاشتباه والمخالطين في المدارس، وكذلك وضع غرفة للعزل بكامل جاهزيتها من التهوية والنظافة وتواجد المعقمات.

وأكد مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري أهمية هذه الدورات التدريبية لتأهيل المرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس للتعامل مع الحالات المرضية وضمان العودة الحضورية الآمنة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة اليومية للمدارس والتأكيد على الطلاب والطالبات لإكمال جرعات اللقاح وضمان استمرارية العودة الحضورية الآمنة.

وقدم مدير تعليم شرورة في الختام الشكر والتقدير للشؤون الصحية بمنطقة نجران على التعاون المستمر مع الصحة المدرسية بتعليم شرورة.

يشار إلى أن التدريب اشتمل على التواصل مع المركز الصحي ووضوح أرقام الاتصال للتبليغ عن الحالات، وشرح دور المرشد الصحي ومنها اكتشاف الحالات المصابة أو المخالطة أو الاشتباه بإصابته، وضرورة توفر إحصائيات عن تطبيق الإجراءات الاحترازية للمتابعة والتحسين، والأمراض المعدية وآلية التعامل معها ومنها covid19.

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