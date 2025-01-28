النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تحرر قرى ومواقع استراتيجية في تعز

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة، اليوم "الخميس"، تقدمًا جديدًا في الجبهات الغربية لمحافظة تعز ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية حررت خلالها قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدد من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية الإيرانية في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي.

وأفاد بأن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الآليات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيا.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تحرر قرى ومواقع استراتيجية في تعز
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة، اليوم "الخميس"، تقدمًا جديدًا في الجبهات الغربية لمحافظة تعز ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية حررت خلالها قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدد من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية الإيرانية في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي.

وأفاد بأن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الآليات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيا.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
10:00 PM

"الشرعية" تحرر قرى ومواقع استراتيجية في تعز

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
967

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة، اليوم "الخميس"، تقدمًا جديدًا في الجبهات الغربية لمحافظة تعز ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية حررت خلالها قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدد من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية الإيرانية في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي.

وأفاد بأن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الآليات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة