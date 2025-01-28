"الشرعية" تحرر قرى ومواقع استراتيجية في تعز

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة، اليوم "الخميس"، تقدمًا جديدًا في الجبهات الغربية لمحافظة تعز ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.



وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية حررت خلالها قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.



وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدد من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية الإيرانية في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي.



وأفاد بأن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الآليات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيا.