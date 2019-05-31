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"الحدود الشمالية": أكثر من 23 ألف مستفيد من خدمات "تطمن"

منذ بدء العمل من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية، خدماتها لـ23237 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبيّنت صحة الحدود الشمالية، أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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"الحدود الشمالية": أكثر من 23 ألف مستفيد من خدمات "تطمن"
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية، خدماتها لـ23237 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبيّنت صحة الحدود الشمالية، أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
11:25 AM

"الحدود الشمالية": أكثر من 23 ألف مستفيد من خدمات "تطمن"

منذ بدء العمل من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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قدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية، خدماتها لـ23237 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبيّنت صحة الحدود الشمالية، أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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