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طبقاً للإحصاءات الرسمية: كيف ساهمت حلول "الإسكان" في زيادة نسبة التملك؟

أكثر من 146 ألف أسرة سعودية تملكت مسكنها خلال عامين

لعل الحراك الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان من خلال إطلاقها العديد من البرامج والمبادرات، وعلى رأسها برنامج "سكني"، بدأ يؤتي أكله، وتجنَى ثماره، من خلال نجاحه في زيادة نسبة التملك لدى المواطنين، وذلك وفقاً لأرقام الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) التي أظهرت تملك أكثر من 146 ألف أسرة سعودية للمساكن خلال عامين.

وتمكنت 146.198 أسرة سعودية من تملك مسكنها الأول وذلك خلال عامين، إذ تشير أرقام التملك السكني للسعوديين في عام 2017 إلى 1.521.839 أسرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 1.668.037 في 2019، يشمل ذلك الشقق السكنية والفلل، مع استبعاد المساكن الشعبية والأدوار في البيوت الشعبية، والمباني غير المسلحة بشكل كامل.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الأخيرة للتملك السكني، فإن عدد الشقق السكنية المملوكة لأسر سعودية بلغ (530.065 شقة)، في مقابل (1.137.972 فيلا) تعود ملكيتها لأسر سعودية، وتعتمد الهيئة في إحصاءاتها على نتائج المسح الميداني بالإضافة إلى سجلات وزارة الإسكان المتعلقة بالدعم السكني.

ويحظى قطاع الإسكان في السعودية باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وذلك من خلال إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يأتي باتحاد 16 جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات ومؤسسات، والذي يهدف إلى رفع نسب التملك في المملكة إلى 70%، وهو ما تحقق بالفعل، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء منتصف عام 2019 عن زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية إلى 62.08%.

ونجحت زارة الإسكان خلال فترة وجيزة في وضع الكثير من الخيارات التي ساعدت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول، وفتحت الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية للوصول لتنمية شاملة، أثمرت في تنظيم القطاع عبر إطلاق العديد من البرامج الرافدة، وتسهيل رحلة تملك المسكن ضمن خيارات عدة تلائم كافة الفئات، كما عززت الشراكة مع القطاع الخاص وطورت منظومة التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات والبرامج التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وساهمت بشكل كبير في زيادة نسب التملك.

وزارة الإسكان برنامج سكني الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبقاً للإحصاءات الرسمية: كيف ساهمت حلول "الإسكان" في زيادة نسبة التملك؟
سبق

لعل الحراك الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان من خلال إطلاقها العديد من البرامج والمبادرات، وعلى رأسها برنامج "سكني"، بدأ يؤتي أكله، وتجنَى ثماره، من خلال نجاحه في زيادة نسبة التملك لدى المواطنين، وذلك وفقاً لأرقام الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) التي أظهرت تملك أكثر من 146 ألف أسرة سعودية للمساكن خلال عامين.

وتمكنت 146.198 أسرة سعودية من تملك مسكنها الأول وذلك خلال عامين، إذ تشير أرقام التملك السكني للسعوديين في عام 2017 إلى 1.521.839 أسرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 1.668.037 في 2019، يشمل ذلك الشقق السكنية والفلل، مع استبعاد المساكن الشعبية والأدوار في البيوت الشعبية، والمباني غير المسلحة بشكل كامل.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الأخيرة للتملك السكني، فإن عدد الشقق السكنية المملوكة لأسر سعودية بلغ (530.065 شقة)، في مقابل (1.137.972 فيلا) تعود ملكيتها لأسر سعودية، وتعتمد الهيئة في إحصاءاتها على نتائج المسح الميداني بالإضافة إلى سجلات وزارة الإسكان المتعلقة بالدعم السكني.

ويحظى قطاع الإسكان في السعودية باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وذلك من خلال إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يأتي باتحاد 16 جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات ومؤسسات، والذي يهدف إلى رفع نسب التملك في المملكة إلى 70%، وهو ما تحقق بالفعل، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء منتصف عام 2019 عن زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية إلى 62.08%.

ونجحت زارة الإسكان خلال فترة وجيزة في وضع الكثير من الخيارات التي ساعدت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول، وفتحت الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية للوصول لتنمية شاملة، أثمرت في تنظيم القطاع عبر إطلاق العديد من البرامج الرافدة، وتسهيل رحلة تملك المسكن ضمن خيارات عدة تلائم كافة الفئات، كما عززت الشراكة مع القطاع الخاص وطورت منظومة التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات والبرامج التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وساهمت بشكل كبير في زيادة نسب التملك.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
04:23 PM

طبقاً للإحصاءات الرسمية: كيف ساهمت حلول "الإسكان" في زيادة نسبة التملك؟

أكثر من 146 ألف أسرة سعودية تملكت مسكنها خلال عامين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لعل الحراك الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان من خلال إطلاقها العديد من البرامج والمبادرات، وعلى رأسها برنامج "سكني"، بدأ يؤتي أكله، وتجنَى ثماره، من خلال نجاحه في زيادة نسبة التملك لدى المواطنين، وذلك وفقاً لأرقام الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) التي أظهرت تملك أكثر من 146 ألف أسرة سعودية للمساكن خلال عامين.

وتمكنت 146.198 أسرة سعودية من تملك مسكنها الأول وذلك خلال عامين، إذ تشير أرقام التملك السكني للسعوديين في عام 2017 إلى 1.521.839 أسرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 1.668.037 في 2019، يشمل ذلك الشقق السكنية والفلل، مع استبعاد المساكن الشعبية والأدوار في البيوت الشعبية، والمباني غير المسلحة بشكل كامل.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الأخيرة للتملك السكني، فإن عدد الشقق السكنية المملوكة لأسر سعودية بلغ (530.065 شقة)، في مقابل (1.137.972 فيلا) تعود ملكيتها لأسر سعودية، وتعتمد الهيئة في إحصاءاتها على نتائج المسح الميداني بالإضافة إلى سجلات وزارة الإسكان المتعلقة بالدعم السكني.

ويحظى قطاع الإسكان في السعودية باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وذلك من خلال إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يأتي باتحاد 16 جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات ومؤسسات، والذي يهدف إلى رفع نسب التملك في المملكة إلى 70%، وهو ما تحقق بالفعل، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء منتصف عام 2019 عن زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية إلى 62.08%.

ونجحت زارة الإسكان خلال فترة وجيزة في وضع الكثير من الخيارات التي ساعدت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول، وفتحت الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية للوصول لتنمية شاملة، أثمرت في تنظيم القطاع عبر إطلاق العديد من البرامج الرافدة، وتسهيل رحلة تملك المسكن ضمن خيارات عدة تلائم كافة الفئات، كما عززت الشراكة مع القطاع الخاص وطورت منظومة التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات والبرامج التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وساهمت بشكل كبير في زيادة نسب التملك.

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