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فرنسا قلقة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة

3 دول أوروبية عازمة على إيجاد حل لرفع حظر الأسلحة

أعلن مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن "لو دريان" أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وبين المكتب أن "لو دريان" أبلغ "ظريف" أيضًا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

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فرنسا قلقة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة
سبق

أعلن مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن "لو دريان" أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وبين المكتب أن "لو دريان" أبلغ "ظريف" أيضًا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
06:02 PM

فرنسا قلقة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة

3 دول أوروبية عازمة على إيجاد حل لرفع حظر الأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن "لو دريان" أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وبين المكتب أن "لو دريان" أبلغ "ظريف" أيضًا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل.

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