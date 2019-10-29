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"كيار" ينحرف .. تراجع إلى الدرجة الثالثة وهذا مساره المتوقع

إعلان للأرصاد العُمانية أكّد استمرار حركته خلال 36 ساعة قادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، تراجع تصنيف وشدة إعصار كيار في بحر العرب إلى الدرجة الثالثة.

وعن مستجدات إعصار كيار، قال موقع طقس العرب: "تراجع تصنيف إعصار كيار إلى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، ويبعد مركزه عن رأس مدركة نحو ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة قادمة؛ ليبدأ لاحقاً بالانحراف باتجاه الجنوب الغربي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان قد نشرت خريطة توضح المسار الذي يتوقع أن يسلكه إعصار كيار الموجود حالياً في بحر العرب، وهو نحو الغرب والشمال الغربي، باتجاه سواحل سلطنة عُمان خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك مع تراجع تدريجي في قوته؛ ليتحرك لاحقاً نحو الاتجاه الجنوب الغربي محاذياً سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وسيبعد مركزه عن رأس مدركة 200 كم، مع استبعاد عبور عين إعصار كيار سواحل السلطنة.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، فيُتوقع أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة لإعصار كيار اعتباراً من مساء الثلاثاء، إذ يُتوقع تدفق سُحب رعدية نحو المنطقة تعمل على تساقط الأمطار، وتترافق بنشاط لافت للرياح.

إعصار كيار كيار الهيئة العامة للأرصاد الجوية سلطنة عُمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كيار" ينحرف .. تراجع إلى الدرجة الثالثة وهذا مساره المتوقع
سبق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، تراجع تصنيف وشدة إعصار كيار في بحر العرب إلى الدرجة الثالثة.

وعن مستجدات إعصار كيار، قال موقع طقس العرب: "تراجع تصنيف إعصار كيار إلى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، ويبعد مركزه عن رأس مدركة نحو ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة قادمة؛ ليبدأ لاحقاً بالانحراف باتجاه الجنوب الغربي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان قد نشرت خريطة توضح المسار الذي يتوقع أن يسلكه إعصار كيار الموجود حالياً في بحر العرب، وهو نحو الغرب والشمال الغربي، باتجاه سواحل سلطنة عُمان خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك مع تراجع تدريجي في قوته؛ ليتحرك لاحقاً نحو الاتجاه الجنوب الغربي محاذياً سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وسيبعد مركزه عن رأس مدركة 200 كم، مع استبعاد عبور عين إعصار كيار سواحل السلطنة.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، فيُتوقع أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة لإعصار كيار اعتباراً من مساء الثلاثاء، إذ يُتوقع تدفق سُحب رعدية نحو المنطقة تعمل على تساقط الأمطار، وتترافق بنشاط لافت للرياح.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
10:44 AM

"كيار" ينحرف .. تراجع إلى الدرجة الثالثة وهذا مساره المتوقع

إعلان للأرصاد العُمانية أكّد استمرار حركته خلال 36 ساعة قادمة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
2
6,384

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، تراجع تصنيف وشدة إعصار كيار في بحر العرب إلى الدرجة الثالثة.

وعن مستجدات إعصار كيار، قال موقع طقس العرب: "تراجع تصنيف إعصار كيار إلى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، ويبعد مركزه عن رأس مدركة نحو ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة قادمة؛ ليبدأ لاحقاً بالانحراف باتجاه الجنوب الغربي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان قد نشرت خريطة توضح المسار الذي يتوقع أن يسلكه إعصار كيار الموجود حالياً في بحر العرب، وهو نحو الغرب والشمال الغربي، باتجاه سواحل سلطنة عُمان خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك مع تراجع تدريجي في قوته؛ ليتحرك لاحقاً نحو الاتجاه الجنوب الغربي محاذياً سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وسيبعد مركزه عن رأس مدركة 200 كم، مع استبعاد عبور عين إعصار كيار سواحل السلطنة.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، فيُتوقع أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة لإعصار كيار اعتباراً من مساء الثلاثاء، إذ يُتوقع تدفق سُحب رعدية نحو المنطقة تعمل على تساقط الأمطار، وتترافق بنشاط لافت للرياح.

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