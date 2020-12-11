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الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ

أعلن لدى مشاهير "سناب شات" عن أجهزة جوال مخفضة واستلم 4 ملايين

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها -بالتنسيق مع وزارة التجارة- أوقفت صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال، بعد قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.

وكانت وزارة التجارة، قد أكدت أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور؛ فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني، وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها -بالتنسيق مع وزارة التجارة- أوقفت صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال، بعد قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.

وكانت وزارة التجارة، قد أكدت أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور؛ فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني، وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
03:07 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
03:55 PM

الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ

أعلن لدى مشاهير "سناب شات" عن أجهزة جوال مخفضة واستلم 4 ملايين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
9,979

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها -بالتنسيق مع وزارة التجارة- أوقفت صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال، بعد قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.

وكانت وزارة التجارة، قد أكدت أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور؛ فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني، وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية.

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