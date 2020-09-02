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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": ننصح بالحذر فمن لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب فقد يكون هنالك انتقال للعدوى

21020 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 1523 حرجة

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة في العالم، ولا يزال رصد نشاط هذه الجائحة مستمراً حتى الآن، حيث تجاوزت الحالات المؤكدة 25 مليون حالة مؤكدة، وحالات التعافي تجاوزت 16 مليون حالة.

وأشار إلى أن من لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب، فقد يكون هنالك انتقال للعدوى، لذلك نوصي دائماً بالحذر. موضحاً أنه تم تسجيل 816 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (317486) حالة، من بينها (21020) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1523) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (292510) حالات بإضافة (996) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3956) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الحالات المسجلة وعددها (816) حالة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 88%، وكبار السن 3%.

وأبان أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (5160518) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (52643) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه يجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كلبس الكمام وغيرها حتى للمتعافين من كورونا، كما يجب التعامل مع فيروس كورونا بتوازن دون الإفراط والتوتر أو الإهمال في التعامل مع فيروس كورونا، ويجب ألا ينعكس الفيروس على الحالة النفسية.

وشدّد على أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937.

متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": ننصح بالحذر فمن لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب فقد يكون هنالك انتقال للعدوى
سبق

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة في العالم، ولا يزال رصد نشاط هذه الجائحة مستمراً حتى الآن، حيث تجاوزت الحالات المؤكدة 25 مليون حالة مؤكدة، وحالات التعافي تجاوزت 16 مليون حالة.

وأشار إلى أن من لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب، فقد يكون هنالك انتقال للعدوى، لذلك نوصي دائماً بالحذر. موضحاً أنه تم تسجيل 816 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (317486) حالة، من بينها (21020) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1523) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (292510) حالات بإضافة (996) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3956) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الحالات المسجلة وعددها (816) حالة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 88%، وكبار السن 3%.

وأبان أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (5160518) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (52643) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه يجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كلبس الكمام وغيرها حتى للمتعافين من كورونا، كما يجب التعامل مع فيروس كورونا بتوازن دون الإفراط والتوتر أو الإهمال في التعامل مع فيروس كورونا، ويجب ألا ينعكس الفيروس على الحالة النفسية.

وشدّد على أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
05:19 PM

متحدث "الصحة": ننصح بالحذر فمن لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب فقد يكون هنالك انتقال للعدوى

21020 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 1523 حرجة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة في العالم، ولا يزال رصد نشاط هذه الجائحة مستمراً حتى الآن، حيث تجاوزت الحالات المؤكدة 25 مليون حالة مؤكدة، وحالات التعافي تجاوزت 16 مليون حالة.

وأشار إلى أن من لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب، فقد يكون هنالك انتقال للعدوى، لذلك نوصي دائماً بالحذر. موضحاً أنه تم تسجيل 816 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (317486) حالة، من بينها (21020) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1523) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (292510) حالات بإضافة (996) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3956) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الحالات المسجلة وعددها (816) حالة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 88%، وكبار السن 3%.

وأبان أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (5160518) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (52643) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه يجب استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كلبس الكمام وغيرها حتى للمتعافين من كورونا، كما يجب التعامل مع فيروس كورونا بتوازن دون الإفراط والتوتر أو الإهمال في التعامل مع فيروس كورونا، ويجب ألا ينعكس الفيروس على الحالة النفسية.

وشدّد على أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937.

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