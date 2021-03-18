أول مبادرة بالمنطقة.. فرع "النقل" بالباحة يقدم اللقاح لمنسوبيه

بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية

أقام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، اليوم، مبادرة تهدف إلى تقديم لقاح فيروس كورونا داخل مبنى الفرع بالمنطقة؛ حيث قدمت هذه المبادرة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة "الصحة العامة" بحضور مساعد الصحة العامة ورئيس مراكز اللقاح بصحة الباحة محمد عبدالله الغامدي.

وتم توفير اللقاح لجميع موظفي وموظفات الفرع؛ حيث قاموا بالتسجيل في موقع صحتي وأخذ موعد للقاح بالتنسيق مع مختلف الإدارات الداخلية وبإشراف من قبل مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي، فضلًا عن تنفيذها لخطة شاملة متكاملة بتخصيص مركز متكامل لتقديم اللقاحات وعدد من الرسائل التوعوية والتثقيفية عن اللقاح وإسهامه العالي في الوقاية من خطر فيروس كورونا.

وفي نهاية المبادرة حثّ مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي الجميع على التسجيل، وأخذ اللقاح للمساهمة في القضاء على الجائحة ومكافحة الفيروس وفي آخر الفعالية تم تقديم عدد من الدروع التذكارية بهذه المناسبة.