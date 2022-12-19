النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

617 فائزاً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية

1000 ساعة عمل أدخلته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

بلغ عدد الفائزين في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية 617 فائزاً، وذلك في 92 شوطاً لمسابقتي الدعو "الملواح" 400 متر والمزاين، اللتين أقيمتا في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأفاد نادي الصقور السعودي في بيان له، بأن المسابقة شهدت 59 شوطًا تأهيليًّا للملواح، و28 شوطًا نهائيًّا للملواح، وخمسة أشواط لمسابقة المزاين، فيما بلغت فئات الصقور المشاركة ست فئات، تنافست على 33 كأسًا، ضمن كؤوس الملك عبدالعزيز.

وتوج المهرجان جهوده التي بلغت أكثر من 1000 ساعة عمل بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن بلغ عدد الصقور المسجلة في مسابقاته 2350 صقرًا لهذه النسخة، محطمًا الرقم القياسي السابق للمهرجان الذي حققه العام الماضي بـ1723 صقرًا، كأكبر مسابقة للصقور في العالم.

وشارك في المهرجان 1106 صقارين، من خمس دول مشاركة، منهم 58 في فئة المحترفين السعوديين، و918 للملاك السعوديين، و107 للملاك الدوليين، و23 للمحترفين الدوليين، وتنافسوا طيلة 17 يومًا على جوائز مسابقتي الملواح والمزاين، التي تجاوزت 21 مليون ريال.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
617 فائزاً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية
سبق

بلغ عدد الفائزين في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية 617 فائزاً، وذلك في 92 شوطاً لمسابقتي الدعو "الملواح" 400 متر والمزاين، اللتين أقيمتا في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأفاد نادي الصقور السعودي في بيان له، بأن المسابقة شهدت 59 شوطًا تأهيليًّا للملواح، و28 شوطًا نهائيًّا للملواح، وخمسة أشواط لمسابقة المزاين، فيما بلغت فئات الصقور المشاركة ست فئات، تنافست على 33 كأسًا، ضمن كؤوس الملك عبدالعزيز.

وتوج المهرجان جهوده التي بلغت أكثر من 1000 ساعة عمل بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن بلغ عدد الصقور المسجلة في مسابقاته 2350 صقرًا لهذه النسخة، محطمًا الرقم القياسي السابق للمهرجان الذي حققه العام الماضي بـ1723 صقرًا، كأكبر مسابقة للصقور في العالم.

وشارك في المهرجان 1106 صقارين، من خمس دول مشاركة، منهم 58 في فئة المحترفين السعوديين، و918 للملاك السعوديين، و107 للملاك الدوليين، و23 للمحترفين الدوليين، وتنافسوا طيلة 17 يومًا على جوائز مسابقتي الملواح والمزاين، التي تجاوزت 21 مليون ريال.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:47 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
05:11 PM

617 فائزاً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية

1000 ساعة عمل أدخلته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
873

بلغ عدد الفائزين في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية 617 فائزاً، وذلك في 92 شوطاً لمسابقتي الدعو "الملواح" 400 متر والمزاين، اللتين أقيمتا في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأفاد نادي الصقور السعودي في بيان له، بأن المسابقة شهدت 59 شوطًا تأهيليًّا للملواح، و28 شوطًا نهائيًّا للملواح، وخمسة أشواط لمسابقة المزاين، فيما بلغت فئات الصقور المشاركة ست فئات، تنافست على 33 كأسًا، ضمن كؤوس الملك عبدالعزيز.

وتوج المهرجان جهوده التي بلغت أكثر من 1000 ساعة عمل بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن بلغ عدد الصقور المسجلة في مسابقاته 2350 صقرًا لهذه النسخة، محطمًا الرقم القياسي السابق للمهرجان الذي حققه العام الماضي بـ1723 صقرًا، كأكبر مسابقة للصقور في العالم.

وشارك في المهرجان 1106 صقارين، من خمس دول مشاركة، منهم 58 في فئة المحترفين السعوديين، و918 للملاك السعوديين، و107 للملاك الدوليين، و23 للمحترفين الدوليين، وتنافسوا طيلة 17 يومًا على جوائز مسابقتي الملواح والمزاين، التي تجاوزت 21 مليون ريال.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,343
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,724
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,167

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة