النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ"الحربي" من أستراليا والعروض تنهال

عَمِل تحت إشراف "رستون" الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ونشر 13 بحثًا

حصل المبتعث السعودي من جامعة طيبة "ذعار مقحم بن ضيف الله الحربي"، إلى جامعة فلندرز بأستراليا، على درجة الدكتوراه في تخصص تقنية النانو بامتياز؛ حسب لجنة التحكيم التي أوصت بطباعة الرسالة.

وتفصيلًا، قال الدكتور ذعار الحربي لـ"سبق"، إنه نشر 13 بحثًا علميًا محكمًا في مجلات عالمية خلال مرحلة الدكتوراه، وشارك خلال فترة ابتعاثه بأكثر من 16 مؤتمرًا علميًّا في مجال تقنية النانو داخل أستراليا.

وأضاف: تم تسجيل 4 براءات اختراع في مجال تقنية النانو خلال فترة البحث بمرحلة الدكتوراه، وحاز على جائزة أفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في جامعة فلندرز الأسترالية، وتم اختيار جزء من البحث لتطويره في المركز الوطني لعلوم المواد "النمس" في اليابان.

وتابع: "عملت تحت إشراف البرفيسور كولن رستون وهو الحائز على جائزة نوبل (Ig) في الكيمياء لعام 2015 باختراعه "جهاز دوامة السوائل"؛ حيث تمت الموافقة من جامعة فلندرز على نقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية تحت إشراف الدكتور ذعار الحربي من جامعة طيبة؛ لما سيكون لها من الأثر الإيجابي في مجال التعاون البحثي والعلمي في مجال تقنية النانو بين المملكة العربية السعودية وأستراليا".

وأكد "الحربي" تَسَلُّمه بعض العروض من الجامعات الأسترالية للعمل كزميل باحث في مركز تقنية النانو في جامعة فلندرز، وكذلك بجامعة قريفيث في أستراليا وأيضًا في المركز الوطني لعلوم المواد في اليابان؛ لافتًا إلى أن أهم طموحاته أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في جميع المجالات لا سيما مجال تقنية النانو.

واختتم: "أتقدم بالشكر الجزيل للوطن والقيادة الرشيدة على الدعم السخي والتشجيع لنا كمبتعثين، كما أقدم شكري لوالدي ووالدتي، والشكر موصول لوزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار، ولرئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي".

المبتعث السعودي جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ"الحربي" من أستراليا والعروض تنهال
سبق

حصل المبتعث السعودي من جامعة طيبة "ذعار مقحم بن ضيف الله الحربي"، إلى جامعة فلندرز بأستراليا، على درجة الدكتوراه في تخصص تقنية النانو بامتياز؛ حسب لجنة التحكيم التي أوصت بطباعة الرسالة.

وتفصيلًا، قال الدكتور ذعار الحربي لـ"سبق"، إنه نشر 13 بحثًا علميًا محكمًا في مجلات عالمية خلال مرحلة الدكتوراه، وشارك خلال فترة ابتعاثه بأكثر من 16 مؤتمرًا علميًّا في مجال تقنية النانو داخل أستراليا.

وأضاف: تم تسجيل 4 براءات اختراع في مجال تقنية النانو خلال فترة البحث بمرحلة الدكتوراه، وحاز على جائزة أفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في جامعة فلندرز الأسترالية، وتم اختيار جزء من البحث لتطويره في المركز الوطني لعلوم المواد "النمس" في اليابان.

وتابع: "عملت تحت إشراف البرفيسور كولن رستون وهو الحائز على جائزة نوبل (Ig) في الكيمياء لعام 2015 باختراعه "جهاز دوامة السوائل"؛ حيث تمت الموافقة من جامعة فلندرز على نقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية تحت إشراف الدكتور ذعار الحربي من جامعة طيبة؛ لما سيكون لها من الأثر الإيجابي في مجال التعاون البحثي والعلمي في مجال تقنية النانو بين المملكة العربية السعودية وأستراليا".

وأكد "الحربي" تَسَلُّمه بعض العروض من الجامعات الأسترالية للعمل كزميل باحث في مركز تقنية النانو في جامعة فلندرز، وكذلك بجامعة قريفيث في أستراليا وأيضًا في المركز الوطني لعلوم المواد في اليابان؛ لافتًا إلى أن أهم طموحاته أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في جميع المجالات لا سيما مجال تقنية النانو.

واختتم: "أتقدم بالشكر الجزيل للوطن والقيادة الرشيدة على الدعم السخي والتشجيع لنا كمبتعثين، كما أقدم شكري لوالدي ووالدتي، والشكر موصول لوزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار، ولرئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي".

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
12:29 PM

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ"الحربي" من أستراليا والعروض تنهال

عَمِل تحت إشراف "رستون" الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ونشر 13 بحثًا

A A A
سويد الحارثي - الرياض
4
4,851

حصل المبتعث السعودي من جامعة طيبة "ذعار مقحم بن ضيف الله الحربي"، إلى جامعة فلندرز بأستراليا، على درجة الدكتوراه في تخصص تقنية النانو بامتياز؛ حسب لجنة التحكيم التي أوصت بطباعة الرسالة.

وتفصيلًا، قال الدكتور ذعار الحربي لـ"سبق"، إنه نشر 13 بحثًا علميًا محكمًا في مجلات عالمية خلال مرحلة الدكتوراه، وشارك خلال فترة ابتعاثه بأكثر من 16 مؤتمرًا علميًّا في مجال تقنية النانو داخل أستراليا.

وأضاف: تم تسجيل 4 براءات اختراع في مجال تقنية النانو خلال فترة البحث بمرحلة الدكتوراه، وحاز على جائزة أفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في جامعة فلندرز الأسترالية، وتم اختيار جزء من البحث لتطويره في المركز الوطني لعلوم المواد "النمس" في اليابان.

وتابع: "عملت تحت إشراف البرفيسور كولن رستون وهو الحائز على جائزة نوبل (Ig) في الكيمياء لعام 2015 باختراعه "جهاز دوامة السوائل"؛ حيث تمت الموافقة من جامعة فلندرز على نقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية تحت إشراف الدكتور ذعار الحربي من جامعة طيبة؛ لما سيكون لها من الأثر الإيجابي في مجال التعاون البحثي والعلمي في مجال تقنية النانو بين المملكة العربية السعودية وأستراليا".

وأكد "الحربي" تَسَلُّمه بعض العروض من الجامعات الأسترالية للعمل كزميل باحث في مركز تقنية النانو في جامعة فلندرز، وكذلك بجامعة قريفيث في أستراليا وأيضًا في المركز الوطني لعلوم المواد في اليابان؛ لافتًا إلى أن أهم طموحاته أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في جميع المجالات لا سيما مجال تقنية النانو.

واختتم: "أتقدم بالشكر الجزيل للوطن والقيادة الرشيدة على الدعم السخي والتشجيع لنا كمبتعثين، كما أقدم شكري لوالدي ووالدتي، والشكر موصول لوزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار، ولرئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,367
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,097
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,752

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة