4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ"الحربي" من أستراليا والعروض تنهال

عَمِل تحت إشراف "رستون" الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ونشر 13 بحثًا

حصل المبتعث السعودي من جامعة طيبة "ذعار مقحم بن ضيف الله الحربي"، إلى جامعة فلندرز بأستراليا، على درجة الدكتوراه في تخصص تقنية النانو بامتياز؛ حسب لجنة التحكيم التي أوصت بطباعة الرسالة.

وتفصيلًا، قال الدكتور ذعار الحربي لـ"سبق"، إنه نشر 13 بحثًا علميًا محكمًا في مجلات عالمية خلال مرحلة الدكتوراه، وشارك خلال فترة ابتعاثه بأكثر من 16 مؤتمرًا علميًّا في مجال تقنية النانو داخل أستراليا.

وأضاف: تم تسجيل 4 براءات اختراع في مجال تقنية النانو خلال فترة البحث بمرحلة الدكتوراه، وحاز على جائزة أفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في جامعة فلندرز الأسترالية، وتم اختيار جزء من البحث لتطويره في المركز الوطني لعلوم المواد "النمس" في اليابان.

وتابع: "عملت تحت إشراف البرفيسور كولن رستون وهو الحائز على جائزة نوبل (Ig) في الكيمياء لعام 2015 باختراعه "جهاز دوامة السوائل"؛ حيث تمت الموافقة من جامعة فلندرز على نقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية تحت إشراف الدكتور ذعار الحربي من جامعة طيبة؛ لما سيكون لها من الأثر الإيجابي في مجال التعاون البحثي والعلمي في مجال تقنية النانو بين المملكة العربية السعودية وأستراليا".

وأكد "الحربي" تَسَلُّمه بعض العروض من الجامعات الأسترالية للعمل كزميل باحث في مركز تقنية النانو في جامعة فلندرز، وكذلك بجامعة قريفيث في أستراليا وأيضًا في المركز الوطني لعلوم المواد في اليابان؛ لافتًا إلى أن أهم طموحاته أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في جميع المجالات لا سيما مجال تقنية النانو.

واختتم: "أتقدم بالشكر الجزيل للوطن والقيادة الرشيدة على الدعم السخي والتشجيع لنا كمبتعثين، كما أقدم شكري لوالدي ووالدتي، والشكر موصول لوزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار، ولرئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي".