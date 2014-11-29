صحف عالمية تحتفي بفوز "الهلال" بلقب الكأس على حساب "النصر"

احتفت عديد من الصحف العالمية بفوز نادي الهلال بالأمس على غريمه النصر وتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز عليه بهدفين لهدف.

صحيفة "haber7" كتبت تحت عنوان "الهلال ينقل كأس الملك لمتحفه" وأضافت أن لاعب غلطة سراي السابق، الفرنسي بافيتمبي قوميز سجل هدفاً في المباراة وساعد زملاءه على التتويج باللقب للمرة الثالثة.

صحيفة "gsp" الرومانية قالت "رازفان لوتشيسكو، فريد من نوعه في تاريخ الهلال: "هناك قلة في العالم نجحوا في هذا".

صحيفة "derbyderbyderby" قالت "يا له من يوم سبت للأخوين جيوفينكو! سيباستيان يصنع الثلاثية في السعودية مع الكثير من التمريرات الحاسمة وتحقيق الكأس كما سجل شقيقه جوزيبي في الدوري الإيطالي."