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انتظام 75 ألف طالب وطالبة بمدارس "تعليم ينبع" بأول أيام الدراسة

توزيع الكتب الدراسية لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة

انتظم أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 1440/ 1441هـ.
وأعدت الإدارة التعليمية -ممثلة في الإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس- خطة لاستقبال الطلبة وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وقامت بتوزيع الكتب عليهم لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، كما شملت الخطة حث الطلبة وأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، وتم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية للصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي.
وعمدت إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلبة إلى المدرسة وإسعادهم وإدخال السرور عليهم، من خلال الفعاليات التربوية الهادفة وتوزيع الهدايا وبرامج الغذاء السليم والألعاب الرياضية المتنوعة.
ورحّب مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، بأبنائه وبناته الطلبة؛ من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة، بدأها بمتوسطة سهيل بن عمرو؛ مؤكدًا لهم أنهم الأمل والمستقبل، والوطن ينتظر منكم الكثير فهم أمل الغد، وأن الوطن لن يُبنى إلا بسواعدهم، ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجدّ؛ داعيًا قادة المدارس ومنسوبيها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة جاذبة لأبنائنا الطلاب.
ودشّن "العقيبي" فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم، وقدّم بعض الهدايا للطلاب وأولياء الأمور والتقط معهم الصور التذكارية.

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انتظام 75 ألف طالب وطالبة بمدارس "تعليم ينبع" بأول أيام الدراسة
سبق

انتظم أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 1440/ 1441هـ.
وأعدت الإدارة التعليمية -ممثلة في الإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس- خطة لاستقبال الطلبة وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وقامت بتوزيع الكتب عليهم لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، كما شملت الخطة حث الطلبة وأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، وتم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية للصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي.
وعمدت إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلبة إلى المدرسة وإسعادهم وإدخال السرور عليهم، من خلال الفعاليات التربوية الهادفة وتوزيع الهدايا وبرامج الغذاء السليم والألعاب الرياضية المتنوعة.
ورحّب مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، بأبنائه وبناته الطلبة؛ من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة، بدأها بمتوسطة سهيل بن عمرو؛ مؤكدًا لهم أنهم الأمل والمستقبل، والوطن ينتظر منكم الكثير فهم أمل الغد، وأن الوطن لن يُبنى إلا بسواعدهم، ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجدّ؛ داعيًا قادة المدارس ومنسوبيها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة جاذبة لأبنائنا الطلاب.
ودشّن "العقيبي" فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم، وقدّم بعض الهدايا للطلاب وأولياء الأمور والتقط معهم الصور التذكارية.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:00 PM

انتظام 75 ألف طالب وطالبة بمدارس "تعليم ينبع" بأول أيام الدراسة

توزيع الكتب الدراسية لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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انتظم أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 1440/ 1441هـ.
وأعدت الإدارة التعليمية -ممثلة في الإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس- خطة لاستقبال الطلبة وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وقامت بتوزيع الكتب عليهم لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، كما شملت الخطة حث الطلبة وأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، وتم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية للصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي.
وعمدت إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلبة إلى المدرسة وإسعادهم وإدخال السرور عليهم، من خلال الفعاليات التربوية الهادفة وتوزيع الهدايا وبرامج الغذاء السليم والألعاب الرياضية المتنوعة.
ورحّب مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، بأبنائه وبناته الطلبة؛ من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة، بدأها بمتوسطة سهيل بن عمرو؛ مؤكدًا لهم أنهم الأمل والمستقبل، والوطن ينتظر منكم الكثير فهم أمل الغد، وأن الوطن لن يُبنى إلا بسواعدهم، ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجدّ؛ داعيًا قادة المدارس ومنسوبيها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة جاذبة لأبنائنا الطلاب.
ودشّن "العقيبي" فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم، وقدّم بعض الهدايا للطلاب وأولياء الأمور والتقط معهم الصور التذكارية.

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