شاهد.. المدينة المنورة تكتسي بالأخضر ابتهاجا باليوم الوطني

الشوارع الرئيسة والجسور والمنشآت والمدارس ازدانت بالرايات

كثّفت الجهات الخدمية والتعليمية والقطاعات الأهلية في المدينة المنورة، استعداداتها لمواكبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة الذي يصادف 23 سبتمبر.

وازدانت الشوارع الرئيسة والجسور والعديد من المنشآت برايات الوطن، وشعارات الحب والفخر والاعتزاز، وبدء مسيرة بناء أمجاده، بالإضافة إلى العديد من اللوحات الوطنية والشاشات الإلكترونية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء للقيادة الرشيدة.

وأظهرت مشاهد ميدانية أبلغ عبارات ومعاني المحبة والولاء التي تسطّرت بها الميادين والطرقات، وتوشّحت بها المدارس والأسواق تعبيراً عن صدق الوفاء وأبلغ الانتماء لوطن شامخ وشعب أبيّ وقيادة رشيدة.