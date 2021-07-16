قلّد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء خالد بن حمد السويل اليوم الرائد يونس بن محمد الزهراني المتحدث الرسمي لجوازات منطقة تبوك بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة رائد.
"يونس الزهراني" لرتبة "رائد" بجوازات تبوك
قلّد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء خالد بن حمد السويل اليوم الرائد يونس بن محمد الزهراني المتحدث الرسمي لجوازات منطقة تبوك بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة رائد.
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"يونس الزهراني" لرتبة "رائد" بجوازات تبوكصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-16
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
12:31 AM
"يونس الزهراني" لرتبة "رائد" بجوازات تبوك
قلّد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء خالد بن حمد السويل اليوم الرائد يونس بن محمد الزهراني المتحدث الرسمي لجوازات منطقة تبوك بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة رائد.
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