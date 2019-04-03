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مؤتمر "سناب شات" يعلن عن مزايا جديدة تستعد لإطلاقها غداً.. "سبق" تواجدت هناك

اختبار طرق جديدة لمستخدميه لتحسين التواصل على خريطته مع الأصدقاء

بدعوة رسمية من شركة سناب شات، وبحضور إيفان شبيجل مؤسس تطبيق سناب شات، تواجدت صحيفة "سبق" من بين وكالات وصحف عالمية بمؤتمر سناب شات الأول من نوعه والمقام لعدة أيام بلوس أنجلوس، والذي سيتم الإعلان به عن تحديثات جديدة ونوعية للبرنامج غداً الخميس.

وسيشهد البرنامج تحديثات نوعية لعدة عناصر ومنها Snap Originals، ومنصة Snapchat Discover، ورؤية مستقبل ألعاب الواقع المعزز (AR)، وغيرها الكثير.

ويستخدم تطبيق سناب شات أكثر من 12 مليون مستخدم نشط في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من تسعة ملايين من هؤلاء في السعودية وحدها.

وتعمل الشركة مع المواهب السعودية الإبداعية، بما في ذلك عثمان أخودير الذي كان جزءاً من المجموعة الافتتاحية من شركاء إبداعات Lens المبدعين.


وأكد متحدث باسم شركة سناب، المالكة لخدمة سناب شات، العمل على اختبار مزايا جديدة لموقع "تك كرنتش" TechCrunch قائلاً: "نعم، نقوم حالياً باختبار طرق جديدة لمستخدمي سناب شات لتحسين التواصل على خريطة سناب لتحسين التواصل على خريطة سناب مع أصدقائهم".


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مؤتمر "سناب شات" يعلن عن مزايا جديدة تستعد لإطلاقها غداً.. "سبق" تواجدت هناك
سبق

بدعوة رسمية من شركة سناب شات، وبحضور إيفان شبيجل مؤسس تطبيق سناب شات، تواجدت صحيفة "سبق" من بين وكالات وصحف عالمية بمؤتمر سناب شات الأول من نوعه والمقام لعدة أيام بلوس أنجلوس، والذي سيتم الإعلان به عن تحديثات جديدة ونوعية للبرنامج غداً الخميس.

وسيشهد البرنامج تحديثات نوعية لعدة عناصر ومنها Snap Originals، ومنصة Snapchat Discover، ورؤية مستقبل ألعاب الواقع المعزز (AR)، وغيرها الكثير.

ويستخدم تطبيق سناب شات أكثر من 12 مليون مستخدم نشط في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من تسعة ملايين من هؤلاء في السعودية وحدها.

وتعمل الشركة مع المواهب السعودية الإبداعية، بما في ذلك عثمان أخودير الذي كان جزءاً من المجموعة الافتتاحية من شركاء إبداعات Lens المبدعين.


وأكد متحدث باسم شركة سناب، المالكة لخدمة سناب شات، العمل على اختبار مزايا جديدة لموقع "تك كرنتش" TechCrunch قائلاً: "نعم، نقوم حالياً باختبار طرق جديدة لمستخدمي سناب شات لتحسين التواصل على خريطة سناب لتحسين التواصل على خريطة سناب مع أصدقائهم".


03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:00 PM

مؤتمر "سناب شات" يعلن عن مزايا جديدة تستعد لإطلاقها غداً.. "سبق" تواجدت هناك

اختبار طرق جديدة لمستخدميه لتحسين التواصل على خريطته مع الأصدقاء

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محمد البقمي - الرياض
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2,074

بدعوة رسمية من شركة سناب شات، وبحضور إيفان شبيجل مؤسس تطبيق سناب شات، تواجدت صحيفة "سبق" من بين وكالات وصحف عالمية بمؤتمر سناب شات الأول من نوعه والمقام لعدة أيام بلوس أنجلوس، والذي سيتم الإعلان به عن تحديثات جديدة ونوعية للبرنامج غداً الخميس.

وسيشهد البرنامج تحديثات نوعية لعدة عناصر ومنها Snap Originals، ومنصة Snapchat Discover، ورؤية مستقبل ألعاب الواقع المعزز (AR)، وغيرها الكثير.

ويستخدم تطبيق سناب شات أكثر من 12 مليون مستخدم نشط في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من تسعة ملايين من هؤلاء في السعودية وحدها.

وتعمل الشركة مع المواهب السعودية الإبداعية، بما في ذلك عثمان أخودير الذي كان جزءاً من المجموعة الافتتاحية من شركاء إبداعات Lens المبدعين.


وأكد متحدث باسم شركة سناب، المالكة لخدمة سناب شات، العمل على اختبار مزايا جديدة لموقع "تك كرنتش" TechCrunch قائلاً: "نعم، نقوم حالياً باختبار طرق جديدة لمستخدمي سناب شات لتحسين التواصل على خريطة سناب لتحسين التواصل على خريطة سناب مع أصدقائهم".


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