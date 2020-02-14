بعد ٢٤ ساعة اختفاءً .. العثور على "مفقودة لبن" بعافية

أسرتها قدّمت الشكر للجهات الأمنية ولفريق تطوير لبن

كشفت مصادر، لـ"سبق"، أن مفقودة لبن "لين الأحمري"؛ عُثِر عليها -اليوم- بصحة وعافية.

وعبّرت أسرة "الأحمري"؛ عن شكرها للجهات الأمنية، ولفريق تطوير لبن، وللمتطوعين كافة، في البحث عن مفقودتهم التي عُثِر عليها، وهي في أتم عافية.

وكانت المفقودة طالبة "متوسطة ٢١١" بضاحية لبن قد اختفت عن الأنظار بعد خروجها من المدرسة، وسط إعلان حالة الاستنفار بحثاً عنها، والاستعانة بكل الكاميرات الحرارية والسبل المتوافرة؛ ليتم العثور عليها بعد قرابة ٢٤ ساعة من الاختفاء، وتابعت "سبق" ذلك في حينه.